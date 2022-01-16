搶在聯儲局加息前融資　美企料加快發債步伐

外媒報道，有賴美國聯儲局(Fed)超寬鬆貨幣措施，以及強勁的債券需求，美國企業去年爭相在資本市場取得便宜資金，一眾財務主管看好這股趨勢能延續至2022年。然而，預期Fed今年將會啟動加息，美企可能會加快發債步伐。

根據數據供應商Refinitiv的資料，去年美國投資級企業發債金額達1.079萬億美元(約8.4萬億港元)，較2020年減少28%，但仍高過2019年的9,650.4億美元。金融界預期，企業為了鎖定低息或併購大計而籌措銀彈，今年企業集資活動將一如去年般熱鬧。

去年美企發行4,025.5億美元垃圾債，較2020年增加了11%，而且幾乎是2019年發行量的兩倍。美企去年股票發行總額達3,773.8億美元，較2020年多4.2%。

德意志銀行美國投資級債券主管Jeanmarie Genirs表示，考慮到Fed近來加速縮減買債，接下來準備加息，預期企業認為發債宜早不宜遲。該行全球投資級債券資本市場部門共同主管Marc Fratepietro指出，再融資環境或許仍具吸引力。他指出，未來幾年到期的債券，多數票面利率在3.5%甚至更高，這代表「再融資成本變貴之前，仍有可觀的加息空間。

數據顯示，美國投資級企業有6,560億美元債券於2022年到期；有6,980億美元於2023年到期；有6,440億美元於2024年到期。去年美企發行的投資級債券平均票面息率在2.396厘，低於2020年的2.849厘，及2019年的3.277厘。