內地又封城 再打亂全球供應鏈 iPhone受波及

新冠肺炎變種病毒近期在內地蔓延，市場憂慮其清零防疫政策將加劇原本已經緊繃的供應鏈危機。外媒引述美國供應鏈諮詢公司指出，疫情、春節及冬奧等三重因素衝擊下，將會出現一場完美的供應鏈風暴，情況可能較2020年初更糟糕。

報道指出，西安封城將進入第三周，距離北京約100公里的港口城市天津、全球最大 iPhone生產基地-富士康所在地河南鄭州，以及中山和珠海的部分地區，都實施強制封鎖措施。有企業已為疫情以會導致的停工停產做好準備，全球供應鏈岌岌可危。分析員都警告，由智能手機以至家具等商品都會受到波及。

內地封鎖措施對跨國企業形成重大考驗。汽車製造商德國福士及日本豐田上周關閉天津的工廠。只外，西安也因爆疫而封鎖，三星很難讓員工如期上班。

美國供應鏈諮詢公司Seraph行政總統Ambrose Conroy表示，隨着疫情擴散，內地春節假期及冬奧逼近，部分企業正為短期停工做好準備，一旦停工數周，全球供應鏈將受重擊，造就一場完美風暴。

顧問公司麥肯錫的專家合夥人Didier Chenneveau也憂慮，相比2020年初，這次讓他更擔心，因為全球供應鏈已經非常緊繃，運輸出現長期延誤，零組件短缺問題仍然存在。他又指，只有60%的受訪企業增加了關鍵庫存。