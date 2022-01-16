美國銀行：聯儲加息衝擊風險資產　美元弱勢反映...

美國通脹率升至7%，對政治和經濟帶來巨大影響。外媒報道，美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett表示，聯儲局急需迅速加息以應對目前的通脹勢頭，相對「鷹派」的加息態度可能貫徹全年，這將使以科技股為代表的風險資產陷入動盪格局。

該行認為，在通脹問題上，目前聯儲局陷入困境，因為通脹走勢依然強勁、油價維持高位，且全球供應鏈瓶頸依然存在。如果通脹率在未來6個月繼續按照目前月均0.4至0.5%的速度上漲，美國通脹將陷入失控狀態。

然而詭異的是，聯儲局即將開啟加息周期之際，美元卻持續下跌。Hartnett解釋稱，這個情況與上個世紀70年代極其相似，因為全球投資者對美國的信心消退，美元將持續走低，商品的表現將超過股票和債券，這同時反映投資者同時需要關注潛在的經濟衰退風險。

Hartnett警告，歷史統計顯示持續的通脹通常伴隨着經濟衰退，當局反應愈慢，經濟陷入衰退的可能性就愈大。

與此同時，即將到來的經濟衰退將不僅在股市上有所體現，消費群體也將遭受嚴重打擊。他指出，聯儲局及美國政府的持續政策刺激下，目前美國零售指標較疫情前趨勢水平高出22%，恢復水平遠超於就業市場。伴隨着各類刺激政策到期，及目前的儲蓄水平過低，消費未來走低恐無法避免。

相關衰退影響也將公司利潤端有所體現，美國銀行目前預測，今年上半年全球企業盈利增速將大幅放緩至5%，下半年甚至有轉負的可能性。