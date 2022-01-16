聯儲官員「鷹鴿難辨」　政策指引已失作用？

踏入新一年美國聯儲局官員全面放棄「通脹是暫時性」論調，他們提出3月份加息的可能性，並料今年有可能需要加息4至5次，而短短數周前他們還預計2022年加息3次，這一轉變將令到市場開始憂慮當局的前瞻性指引是否已經失效。

外媒報道，疫情持續不散的情況下，聯儲局提供政策指引所面臨的最大挑戰，因為經濟數據上下波動迫使其不斷修正經濟展望，這使到當局與外界溝通未來的政策行動增添困難。

L.H. Meyer/貨幣政策分析公司的經濟學家Derek Tang表示，之前面臨低通脹和通脹下降的壓力時，前瞻指引是權宜工具，但如果風險是雙向的，或偏向上行，不清楚是否仍舊是可持續的。

聯儲局主席前伯南克引進了已知名的「點陣圖」，一改過往央行官員們放棄了含糊不清的做法，明確表達政策預期，其目的是限制投資者的猜測，而這通常都會導致不必要的市場波動。然而，最近通脹的飆升使得2021年CPI升至39年高點7%，新冠肺炎變種病毒的風險導致供應在需求高漲的背景下進一步稀缺，令官員們暗示也許他們沒有那麼具有可預測性。

目前聯儲局理事Christopher Waller表示，或許需要加息多達五次，但若物價壓力如預期緩和，可能不用這麼多次。享有投票權的費城聯儲銀行行長Patrick Harker也認為，今年需要加息三次，如果通脹不受到控制，也可能會贊成加息四次。另一位投票委員James Bullard表示，加息四次是有可能的。