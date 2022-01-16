美股周一休市　市場關注周期性行業業績

美股本周踏入新一輪業績期，市場關注大型金融公司本周即將公布的業績，如高盛及美國銀行等。周一(17日)為馬丁路德金紀念日，美股休市。

瑞信指，此輪業績期正是考驗周期性板塊如能源、工業、材料等能否跑赢科技股，料這些板塊增長能達95至100%，並指他們的良好表現會在緊接的季度保持，同時關注企業如何應對高通脹影響。

該行解釋，在高通脹下，普遍這些周期性板塊能獲利，預期原料板塊漲62%，工業則升52%。此外，因應美國聯儲局在25及26日進行議息會議，現時將進入會前沉寂期，當局官員不會發表講話。盈透證券首席經濟師Steve Sosnick料本周美股仍持續波動，科技股將繼續受壓。

商品方面，正當疫情在全球蔓延之際，地緣政治局勢變得緊張，美國與俄羅斯就烏克蘭局勢談判不果，更傳出俄方最快在數星期內乘機入侵烏克蘭，戰事一觸即發。外界憂慮衝突或影響原油供應，即使有傳中國或在農曆新年前後釋放原油儲備，但仍未能阻止油價升勢，上周五紐約期油升2.15%至每桶84.27美元。

Price Futures Group資深分析員Phil Flynn表示，從宏觀角度來看，市場注意到原油供應緊張，支撐油價向上，加上交易員避免在傳統交投量疲弱的的周一馬丁路德金紀念日假期前，選擇沽貨。

OANDA分析員認為，暫時看見新變種病毒Omicron對經濟影響輕微，而石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)增產可能性低，料布蘭特期油或能在首季衝破每桶100美元，摩根士丹利則預期布蘭特期油或在第三季達每桶90美元水平。

俄羅斯與烏克蘭衝突亦加劇歐洲天然氣短缺危機，事緣歐盟約三分之一天然氣由俄國輸送，一旦兩國局勢急劇惡化，俄方或因歐盟支持烏克蘭而斷絕其對歐盟的天然氣供應。外媒引述不願具名的知情人士指，美國官員近期曾與多間國際能源企業商討萬一歐洲國家急需額外能源供應時，能否加大並及時提供能源出口，或延遲油田的維護工程等，避免歐洲出現嚴重能源短缺，並共同商討一系列緊急方案。