樓價回軟吸引上車客　晚上睇樓翌日即入市！

業主叫價回軟，吸引買家「執平貨」，荃灣爵悅庭一房單位，去年11月放盤，上車客晚上睇樓，翌日即洽購，獲減價50萬元，以屋苑近10個月最低價630萬元入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港置業譚浩智表示，南區貝沙灣2期2座中層A室，實用面積約1,090方呎，套三房連工人套房間隔，望全海景，以約5.5萬元連車位放租兩個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價4,000元，以5.1萬元連車位租出，呎租約46.8元。

●中原梁紹雄稱，西半山高雲臺低層B室，實用面積約771方呎，套三房間隔，望樓景，以1,490萬元易手，呎價約19,326元，原業主於2007年6月以556萬元買入，持貨14年帳面獲利934萬元，單位升值約1.68倍。

●世紀21北山嚴智贇指，北角珊瑚閣A座高層5室，實用面積約1,173方呎，三房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以2,818萬元承接，呎價約24,024元，原業主於2018年3月以1,850萬元購入自住，持貨近4年帳面獲利968萬元，期內升值約52%。

●美聯錢敏義稱，鰂魚涌太古城隋宮閣高層D室，實用面積約747方呎，套三房間隔，叫價約1,700萬元，議價後以1,655萬元成交，呎價約為22,155元，新買家購入單位換樓自用，原業主於1991年9月份以約188萬元購入，是次轉售帳面獲利1,467萬元，物業升值約7.8倍。

●美聯黎泳傑表示，筲箕灣樂融軒錄今年首宗二手買賣，單位為中低層E室，實用面積約635方呎，套三房間隔，叫價約1,250萬元，議價後獲同區租客以約1,182萬元市價購入，呎價約18,614元，原業主於2013年12月以約793.9萬元購入，轉手帳面獲利約388.1萬元，物業升值約49%。

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九龍區

●香港置業吳仁傑稱，啟德1號5座高層K室，實用面積約561方呎，兩房連露台間隔，望內園景，以約2.3萬元放租6天，即吸引外區客洽詢，最終業主減租1,000元，以約2.2萬元租出，呎租約39.2元，新租客為夫婦，睇樓3次即決定承租。

●美聯黃家樂表示，土瓜灣翔龍灣6座高層D室，實用面積約1,215方呎，套四房連工人套房間隔，放盤4個月終獲有興趣用家承租，單位原先叫租4.5萬元，為盡早租出，大減8,000元，以3.7萬元租出，減幅約18%，呎租約30.5元，業主於2006年10月以1,625.4萬元購入。

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新界區

●中原謝家偉稱，荃灣爵悅庭南爵軒中層E室，實用面積約372方呎，一房間隔，設有開放式廚房，去年11月開價680萬元，新近以630萬元沽出，呎價約16,935元，成交價創屋苑10個月新低，新買家為上車客，晚上視察上址，翌日便還價洽購， 業主最終願減50萬元或7%，即拍板入市自用。

●美聯李貫甡稱，青衣美景花園5座低層D室，「眼鏡房」間隔，實用面積約329方呎，獲新買家以498萬元承接，呎價約15,137元，原業主於約2012年3月以約198萬元購入，持貨9年帳面獲利300萬元，物業升值約1.52倍。

●祥益袁思賢指，屯門時代廣場D座高層4室，實用面積約496方呎，三房間隔，放盤約1個月，最初開價710萬元，早前鯧價至680萬元，再減20萬元，獲外區客以660萬元購入，呎價約13,306元，低市價約3%。

●利嘉閣梁桂華透露，屯門錦華花園A座高層7室，實用面積約330方呎，兩房間隔，原先叫租1.2萬元，現減租1,000元或8.3%，近日以1.1萬元租出，呎租約33元，新租客為區內客，屋苑目前約2個單位放租，叫租由1.15萬元起。

●祥益黃慶德指，屯門居屋兆禧苑D座高層10室，實用面積約415方呎，兩房間隔，日前獲一名區內首置客購入，原業主因有意移民，所以有議價空間，減價15萬元後，於已補價毛由市場以465萬元成交，呎價約11,205元，稍低於市價。

●祥益龍超君表示，屯門居屋兆康苑P座高層7室，實用面積約548方呎，三房間隔，區內首置客見單位呎數大，加上原業主有8萬的議價空間，決定於已補價自由市場以512萬元購入，呎價約9,343元。

●祥益黃肇雯透露，天水圍居屋天盛苑P座高層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，日前獲區外綠表客垂青，見單位內附裝修，毋須重新裝修即可入住，於未補價第二市場零議價下以550萬元購入自用，呎價約8,462元。

●中原王勤學指，業主肯減價，刺激買家入市意欲回升，世宙1月錄得約2宗買賣，最新錄5座高層C室成交，實用面積約429方呎，兩房間隔，減價10萬元，以780萬元沽出，呎價約18,182元，新買家為同區上車客。

●利嘉閣黃永全透露，元朗合益中心頂層連天台單位，實用面積約346方呎，兩房間隔，天台面積約298方呎，望市景，原先叫價450萬元，經議價後減價20萬元或約4.4%，以430萬元易手，呎價約12,428元，原業主於1985月以18.25萬元購入，持貨約36年轉手帳面獲利約411.75萬元，升值約23倍。

●世紀21宇田羅家威表示，大埔公屋太和邨愛和樓中層14室，實用面積約349方呎，一房間隔，未補價第二市場開價280萬元，放盤約4個月，累減40萬元或14.3%，獲白居二客以240萬元購入，樓價低於「3球」，呎價約6,877元。

●美聯周南輝稱，大埔居屋富雅花園1座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，享山景，原業主於未補價第二市場開價約550萬元放售，最終獲區內首置人士以535萬元承接，呎價約9,037元。

●世紀21奇豐周淑萍透露，沙田第一城51座中層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，獲買家以591.8萬元承接，呎價約19,467元，原業主於2018年5月購入上址，當時作價558萬元，持貨3年多帳面獲利33.8萬元，單位期內升值約6%。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田帝堡城8座中層C室，實用面積約873方呎，三房連工人房間隔，享園景，原先叫價1,200萬元，放盤5個半月，獲買家以1,100萬元承接，呎價約12,600元，原業主早於1999年6月購入，當時作價476.4萬元，持貨逾22年帳面獲利623.6萬元，單位期內升值約1.3倍。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山居屋錦豐苑H座中層8室，實用面積約642方呎，三房間隔，開價約700萬元，議價後於未補價第二市場以676萬元易手，呎價約10,530元，原業主於2009年以181.2萬元購入，持貨約13年帳面獲利約494.8萬元，單位升值約2.7倍。

●世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山迎海．御峰11座中層A室，實用面積約1,554呎，四房間隔，原先叫價3,800萬元，放盤兩個月，最終以3,450萬元連車位成交，累減350萬元，呎價約22,201元，原業主於2016年9月購入，當時作價2,548萬元，持貨逾5年帳面獲利902萬元，期內升值約35%。

●世紀21奇豐胡佩碧透露，馬鞍山夾屋雅景臺4座低層A室，實用面積約475方呎，兩房廳間隔，自由市場原先開價660萬元，放盤兩個月，最終以650萬元售出，呎價約13,684元，原業主於2016年2月以445萬元購入，持貨近6年帳面獲利205萬元，期內升值約46%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢大坑口雙號村屋全幢，套四房間隔，享海景，獲買家零議價下以2,830萬元承接，原業主於2016年12月以1,640萬元購入，持貨約5年帳面獲利1,190萬元，單位期內升值約73%。

●利嘉閣鄭健沐透露，將軍澳天晉IIIA第B座低層D室，實用面積約609方呎，三房間隔，望海景，近日以1,178萬元成交，呎價約19,343元，屋苑現時約有79個單位放售，一房戶入場費由800萬元起。