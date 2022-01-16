【向世界錢進】移居寶島難度增　做呢幾種職業更要注意

台灣較輕鬆的生活步伐、較小的生活壓力、優美的風景與濃厚的人情味，成功吸引不少港人移居，而2021年首11個月港人移居台灣的人數再打破歷史紀錄。不過，當局收緊部分審核條件與審批速度緩慢，有意移台人士需注意。

台灣的移民署統計顯示，去年1至11月有9,772名港人獲得當地居留許可，較2020年同期增加271人；另去年同期有1,572名港人獲得定居許可，較2020年同期增加175人，兩項數據齊創新高。

在2020年全年，獲得當地居留許可的港人共10,813名，獲得定居許可的港人共1,576人，分別按年增加84.6%及6.9%。從2021年首11個月數字預估，去年獲得定居許可的港人數字再創新高已沒有懸念。

有移民公司表示，雖然台灣當局過往拒批所有在內地出生的港人移台申請，但近年開始放寬，包括會查看申請人幾多歲到香港居住、生活重心是否在香港等，如果是1997年回歸前來到香港居住，申請移民台灣會較容易獲批。惟另一邊廂，對於剛拿到香港永久居民身份證不久的內地出生人士，一般連在台灣居留的申請也不會批准。

另外，台灣對現任香港公務員申請移民審查趨嚴，尤其已簽署宣誓效忠政府部門人士，就算是基層的職位，此刻的審批十分緩慢，亦會要求申請者提交出生證明、學歷等額外文件資料，並曾出現申請不獲批的情況。即使是投資移民的配偶，若其在政府部門任職，同樣難以獲放行。由於上述因素，小部分原先申請台灣定居資格的港人，選擇轉往其他地方，尤其當英國、澳洲、加拿大等降低移民門檻後。

事實上，台灣的內政部2020年8月在《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》內增設條文，列明若申請者為現任和曾任內地行政、軍事、黨務或其他公務機構，以及內地在港澳投資的機構或新聞媒體的職員時，台灣當局將不予其許可居留。修例後，當局已加強審查移居台灣港人背景，亦已影響部分港人的入籍申請。

要移居台灣，港人普遍選擇透過投資移民，因申請人投資600萬新台幣(約171萬港元)在台灣設立新公司、購買或投資現有台灣公司已符合基本要求，中產階層要拿出這筆錢難度不大。

然而，由於過往有不少人成功入籍後便把公司清盤結業，使當局逐步收緊移民審核條件。根據最新規定，投資移民不僅要撰寫完整的投資計劃書並取得相關部門批核，要做有實體店舖經營的生意(因此純網店不可)，亦要持續聘請兩名以上台灣籍員工，營運年期亦由一年延長至3年，以及委託合資格會計師核數。

同時，申請人亦需要符合居住條件，才可以申請居留許可和身份證。居住條件可以是在台灣連續居住滿一年，或居留滿兩年且每年居住270日以上。

要注意，申請人在連續居住滿一年成功拿到居留許可和身份證後，如果其後未能持續兩年經營生意，或被抽查時發現有違其他規定，仍然可被當局撤銷居留資格。

另可留意的是，到台灣升學後申請定居，是年輕人移民台灣的主要途徑之一。只要畢業後留在台灣工作滿5年，平均月入超過當地基本工資的兩倍，每年在台居住超過183日，即可申請定居。

據官方統計，台灣已有近100萬新移民與新移民子女。2019年底，新移民人數接近54萬人，90%以上為女性，並孕育約40萬名後代，總人數已佔台灣人口3%以上，將是當地未來發展不可忽視的一股力量。

●樓價續升 台南市一年貴11%跑出

港人移民台灣並在當地買樓日漸普及，不過亦要留意當地樓市持續升溫。據台灣的內政部統計數據，當地整體樓價指數在去年第3季按年上升7.43%，按季升2.15%。細看6大都會區樓價，以台南市按季升3.06%及按年升11.34%的表現最佳。跟隨其後的台中市按季亦有2.89%和按年10.16%的升幅。至於樓價早已處較高水平的台北市，樓價指數按季升1.64%最為落後，按年則升6.03%，略為跑贏新北市的5.46%按年升幅，不至於成為包尾大幡。

台灣經濟快速復甦、市場資金充裕、按揭利率處歷史低位、建築成本大升等，都是當地樓價近期能維持升勢的原因。然而，隨着美國聯儲局料逐步收緊貨幣政策，以及疫情發展繼續多變，今年台灣樓價能否高踞不下仍有待觀察。

近年台南市的樓價持續跑贏其他都會區，與當地樓價是6大都會區中最低有關。惟若論及最受港人垂青的地點，還是離不開台北市和新北市，特別是相對靠近機場的桃園區、新北市林口區等，以及靠近海邊的新北市淡海新市鎮，有着交通便捷和景色宜人等優勢。

不少專家建議，初到台灣可先租樓住，待適應周邊生活環境後才作買入決定亦未遲。另外，雖然港人通常不會買入太大的房屋，但事實上台灣一般標準的住宅對比香港的居住環境已有明顯改善。