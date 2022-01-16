海螺創業組合資公司 拓電池研發項目
2022年01月16日 21:10
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海螺創業(00586)公布，為實現集團新能源產業的快速發展，公司與樂山市人民政府、樂山高新技術產業開發區管理委員會，以及尚緯股份就投資建設動力儲能電池負極材料一體化項目簽訂投資協議。
尚緯股份位於四川省樂山市，為國家高新技術企業，是行業領先的高端特種電纜全面解決方案提供商。為實施該項目，公司計劃與尚緯股份共同成立一間合資公司，並規劃開展年產20萬噸的儲能電池負極材料的研發、生產與銷售等相關業務，其中一期項目規劃年產4萬噸；樂山高新區管委會將給予政策性支持。
協議各方本着合作共贏、互惠共利的發展理念，充分發揮資金、品牌、新能源技術等方面優勢，及樂山高新技術產業開發區良好的產業投資環境，進一步優化集團產業布局，豐富並完善集團產業鏈，提高集團在新能源產業中的市場競爭力，為集團創造新的利潤增長點，對集團未來發展產生有利影響。
公司與尚緯股份將成立一間合資公司並籌備生產基地建設，合資公司註冊資本5億元人民幣，其中公司或其全資或控股子公司出資佔比51%，尚緯股份或其全資或控股子公司出資佔比49%，合作雙方將會加快推進項目落地，推動項目開工建設，早日實現項目盈利。
公司表示，新能源作為國家「雙碳戰略」背景下的重要產業，未來將迎來高速發展機遇，而動力儲能電池行業作為新能源產業中重要組成部分，憑藉其豐富的應用場景，廣闊市場前景，預期將推動新一輪能源產業發展風口，為國家能源結構的調整和產業機構的升級做出貢獻。
項目的實施將進一步推動集團新能源業務板塊的發展，結合集團在安徽省蕪湖市經濟技術開發區的磷酸鐵鋰正極材料項目，將豐富並完善新能源業務板塊上下游產業鏈。集團也將致力打造負極材料和儲能電池行業標桿企業，助力集團實現高質量發展。
公司董事認為，項目符合國家相關產業政策及集團戰略發展方向，訂立上述投資協議乃集團的寶貴投資機會，並符合公司及其股東的整體利益。