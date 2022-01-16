海螺創業組合資公司　拓電池研發項目

尚緯股份位於四川省樂山市，為國家高新技術企業，是行業領先的高端特種電纜全面解決方案提供商。為實施該項目，公司計劃與尚緯股份共同成立一間合資公司，並規劃開展年產20萬噸的儲能電池負極材料的研發、生產與銷售等相關業務，其中一期項目規劃年產4萬噸；樂山高新區管委會將給予政策性支持。

協議各方本着合作共贏、互惠共利的發展理念，充分發揮資金、品牌、新能源技術等方面優勢，及樂山高新技術產業開發區良好的產業投資環境，進一步優化集團產業布局，豐富並完善集團產業鏈，提高集團在新能源產業中的市場競爭力，為集團創造新的利潤增長點，對集團未來發展產生有利影響。

公司與尚緯股份將成立一間合資公司並籌備生產基地建設，合資公司註冊資本5億元人民幣，其中公司或其全資或控股子公司出資佔比51%，尚緯股份或其全資或控股子公司出資佔比49%，合作雙方將會加快推進項目落地，推動項目開工建設，早日實現項目盈利。

公司表示，新能源作為國家「雙碳戰略」背景下的重要產業，未來將迎來高速發展機遇，而動力儲能電池行業作為新能源產業中重要組成部分，憑藉其豐富的應用場景，廣闊市場前景，預期將推動新一輪能源產業發展風口，為國家能源結構的調整和產業機構的升級做出貢獻。

項目的實施將進一步推動集團新能源業務板塊的發展，結合集團在安徽省蕪湖市經濟技術開發區的磷酸鐵鋰正極材料項目，將豐富並完善新能源業務板塊上下游產業鏈。集團也將致力打造負極材料和儲能電池行業標桿企業，助力集團實現高質量發展。

公司董事認為，項目符合國家相關產業政策及集團戰略發展方向，訂立上述投資協議乃集團的寶貴投資機會，並符合公司及其股東的整體利益。