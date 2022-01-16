深圳房租跌回4年前！業主空前主動降價仍難獲租客

綜合內媒報道，數據顯示，2021年深圳房屋租金呈現跌勢，2021年租金平均約每平方米72元人民幣(下同)，下跌5.5%，與兩年前相比跌幅更達11%，租金已跌回2017年水平。

有居住在深圳福田區的租客提到，2021年6月，租下福田口岸附近的一房一廳，「清水房」價格為一個月4,600元；帶家電價格為5,000元，掛牌價格為月租6,000元。

到了近日，房源增多，一房一廳空房的價格為月租4,000元，帶家電價格為4,300元，較高位下跌40%。據悉，許多到深圳打工的人突然接到房東主動減租通知，這在過往從未發生。

有業主表示，在深圳東門街道購置一套約38平方米的一房一廳，掛牌價為月租3,800元，但是市場的冷淡超想像，目前已將價格降至月租3,600元，惟去年12月以來睇樓人數不超過5次。由於業主要依賴租金付房屋貸款，目前單位「吉」了3個月，令業主深感壓力，打算過年後將房子裝修升級，同時再減租，最低預計降至月租3,200元。

由於樓價和房租雙雙下跌，深圳租金回報率跌至歷史新低，2021年12月整體租金回報率已降至約1.14%，延續了2018年以來的下行趨勢。