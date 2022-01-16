周末新盤成交增至約31宗　長沙灣項目接逾千入票

新盤市場欠缺大型新盤開售之下，交投以餘貨為主。周末兩日一手市場錄得約31宗成交，相較對上一個周末約20宗有所增加。另外，長沙灣新盤兩日接獲逾千張入票，暫超額逾14倍。

●長沙灣映築暫超額14倍 料短期將加推

●將軍澳日出康城LP10連沽2伙

個別新盤餘貨交投步伐加快。南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周日(16日)連錄2宗成交，單日套現4,069.6萬元。包括第1A座43樓A室，實用面積1,203方呎，屬四房間隔，以2,396.5萬元成交，呎價約19,921元。另外，第1A座6樓C室，實用面積922方呎，採三房間隔，成交價為1673.1萬元，呎價約18,146 元。

●長沙灣愛海頌三房1,586萬沽

●元朗站The YOHO Hub四房1,461萬沽

●上環CAINE HILL本月累售7伙 開放式戶呎價約31,571元

●屯門恆大‧珺瓏灣推11伙特色戶招標發售

●觀塘凱滙錄4宗交易取消個案