周末新盤成交增至約31宗 長沙灣項目接逾千入票
2022年01月16日 21:47
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新盤市場欠缺大型新盤開售之下，交投以餘貨為主。周末兩日一手市場錄得約31宗成交，相較對上一個周末約20宗有所增加。另外，長沙灣新盤兩日接獲逾千張入票，暫超額逾14倍。
●長沙灣映築暫超額14倍 料短期將加推
恒基地產(00012)與市建局合作發展的長沙灣映築，上周六(15日)首日開放示範單位予公眾參觀，錄得約5,000至6,000個參觀人次。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民稱，項目兩日，累計接獲約1,061張入票，超額認購逾14倍。鑑於市場反應不俗，預料本周初加推兩張新價單，首輪銷售有機會推售該盤總數的四成單位。林指出，現時入票的客源以用家為主，僅10%至15%為投資者。至於項目的特色單位傾向以招標形式發售。
●將軍澳日出康城LP10連沽2伙
個別新盤餘貨交投步伐加快。南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周日(16日)連錄2宗成交，單日套現4,069.6萬元。包括第1A座43樓A室，實用面積1,203方呎，屬四房間隔，以2,396.5萬元成交，呎價約19,921元。另外，第1A座6樓C室，實用面積922方呎，採三房間隔，成交價為1673.1萬元，呎價約18,146 元。
●長沙灣愛海頌三房1,586萬沽
長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌，新近錄得位於3座32樓B室，實用面積785方呎，屬三房間隔，成交價1,586.6萬元，呎價約20211元。
●元朗站The YOHO Hub四房1,461萬沽
新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub，周日(16日)錄得位於第3座15樓A室的成交，單位採四房連儲物室間隔，按實用面積1,159方呎及成交價1,461.42萬元計，呎價約12,609元。
●上環CAINE HILL本月累售7伙 開放式戶呎價約31,571元
恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL，新近錄得位於18樓G室的成交，實用面積196方呎，屬開放式間隔，以618.8萬元成交，呎價約31,571元。資料顯示，該盤本月累售7伙。
●屯門恆大‧珺瓏灣推11伙特色戶招標發售
中國恒大(03333)旗下公司發展的屯門恆大‧珺瓏灣，上載最新銷售安排，將於周四(20日)起透過招標形式推售11伙特色單位。當中包括4伙連花園單位及7伙頂層連天台單位。招標期由1月20日至12月31日，期間會每日上午9時招標，下午4時截標。
●觀塘凱滙錄4宗交易取消個案
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙兩期已屆現樓，新近錄得4宗交易取消個案。當中3宗為第1期，1宗為第2期。上述4宗個案均於2018年12月簽定臨時買賣合約，並分別於2018年12月及2019年1月簽署正式買賣合約，當時成交價介乎1,091.37萬元至1,528.36萬元。不過，上述4宗交易已經終止。