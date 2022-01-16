內地元宇宙規模勢達2340億元　騰訊有望做贏家

據內媒統計，目前湖北武漢、安徽合肥、上海徐匯區等地，已將「元宇宙」納入2022年的政府工作報告；浙江省、江蘇無錫等地也已在有關產業規劃中明確方向，將加強該領域底層核心技術的前瞻研發，推動多領域深度應用。國融證券指出，多地工作報告納入「元宇宙」可能引發跟隨效應，北京、深圳、廣州、杭州等城市都有可能跟進，出現百花齊放的局面。目前官方已開始正視「元宇宙」帶來的機會與挑戰，中央與地方後續有望陸續推出產業支持細則政策，預計將從虛擬實境（VR）產業應用融合，以及底層支撐技術兩個層面因城施策。

論到拓展「元宇宙」，必會涉及大型科企，不少人自然會聯想起近期內地針對互聯網行業的監管風暴。然而，大和認為，「元宇宙」在中國不會被徹底禁止。雖然當局已明令封殺虛擬貨幣交易及「挖礦」，但基於區塊鏈技術的非同質化代幣（NFT）已獲中國官方媒體應用，相信在相應的法律框架出台後，將會正式合法化。

大和指出，騰訊既有自研遊戲引擎Quicksilver，並且持有研發虛幻引擎的Epic Games約48.8%股權，後者的引擎在遊戲及創作行業廣泛應用。在遊戲研發方面，騰訊更是中國的「一哥」，坐擁大量知識產權（IP），又能夠作為遊戲平台提供基礎設施予其他開發者。至於社交網絡及內容方面，該公司也能夠透過微信及QQ引導流量。大和維持對其「買入」評級及目標價650元。

海通證券認為，「元宇宙」可能是下一代互聯網的雛形，直言︰「當下我們或許已經站在從移動互聯網時代，向『元宇宙』時代轉變的風口上。」該行在報告中指出，騰訊及字節跳動是中國「元宇宙」領域的領跑者，並提到騰訊有份投資「元宇宙第一股」、遊戲公司Roblox，並推出革新級沙盒類遊戲《我的起源》。

正當市傳騰訊打算收購黑鯊科技，為開發VR硬件裝置鋪路之際，美國科企卻接連遭遇打擊。外媒引述消息指，蘋果公司（Apple Inc.）的VR/AR頭戴式設備在研發過程中出現阻滯，原先預計今年下旬的發布計劃，恐要推遲至明年。報道更指，該設備研發時遇上多重障礙，包括過熱問題，以及在鏡頭、軟件等方面均面臨挑戰。

另邊廂，正全力拓展「元宇宙」業務的Facebook母公司Meta，有傳遇上新一輪反壟斷調查，而針對的目標正是公司旗下的VR裝置業務Oculus。據了解，已有多個州份聯同聯邦貿易委員會（FTC）展開調查，涉及該公司的違規競爭行為。