【港股前瞻】恒指現超買　短線料24000整固

港股近期氣氛好轉，上周累漲3.7%，為去年11月初以來最強勁，技術指標相對強弱指數(RSI)亦已升至高位，顯示港股開始「超買」，恒生指數如要再上，初步或需在24,000至24,600點進行整固。日資券商大和料去年跌得較慘的板塊今年可望反彈，全年滬綜指和恒指目標分別為3,450點和27,000點。

該行指出，雖然經濟下行風險在今年上半年持續，但隨着新一輪的融資放鬆，中港股市料會逐步回勇。依商業周期來看，該行料港股較A股來得吸引，重申A股之中，資訊科技行業、工業，以及金融板塊會表現較好的看法。港股「跑贏大市」的板塊則分別為資訊科技、醫療保健，以及非日用消費品板塊。

該行對A股稍有保留，原因是在高基數和投資回報減少之下，對沖基金、互惠基金等流入A股將會放緩。相反，北水南下可催化港股技術反彈，有4項投資可看高一線，分別為具強勁盈利透明度的新興板塊，如新能源科技、可循環再用行業等；去年跌得較深的行業，如醫療、互聯網、物業；與通脹相關的消費類、出口類、造紙業；政策支持行業如金融、鋼鐵、運輸板塊。

展望本周，內地周一(17日)公布一系列重磅經濟數據，包括上月社會消費品零售總額、規模以上工業增加值，以及去年第四季和全年國內生產總值(GDP)等。獨立股評人沈慶洪指出，市場早已預計最新GDP數據會較差，資金似有由美股轉向中港股市流入的迹象，恒指技術上已見雙底和升穿頸線，如能站穩24,000至24,800點的話，下一步便有機會挑戰26,000點。