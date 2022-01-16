銀行公會：美國加息勢推高港銀淨息差

美國加息預期升溫，渣打香港行政總裁、新一屆香港銀行公會主席禤惠儀表示，港息是否需要跟隨上升需視乎本地資金情況，目前銀行體系結餘高達近4,000億元，相信短期銀行未有太大加息壓力。她對今年銀行業發展審慎樂觀，預期貸款增長在環球及本地經濟改善、疫情穩定等利好因素帶動下，可錄中單位數升幅。

香港零息環境已持續一段時間，她認為，在本港流動性充裕的情況下，美國加息勢對銀行淨息差帶來正面影響。至於香港經濟方面，受惠於環球經濟回穩，本地失業率和零售數據持續進步等，料今年本地經濟增長達2至3%。

禤惠儀指，今年銀行業界將繼續朝金融科技、大灣區和可持續發展3大領域發展。近年數碼服務需求大增，轉數快（FPS）使用量於2019年首季至去年第四季期間增加11倍，而每日交易量亦由初期約8萬，增至目前約90萬。

大灣區「跨境理財通」去年出台，市場反應不俗，銀行收到不少有關開戶流程的查詢，預期中港通關後將加速「理財通」發展，而現時可趁機做好優化工作。她又指，中港兩地已完成「理財通」對接，待加強客戶教育後，銀行有條件開發更多產品。

隨着各國政府設立減排目標，她相信將同時帶動企業轉型的融資需求，儘管預期綠色貸款對提振今年銀行整體貸款增長作用有限，惟長遠而言仍將成為銀行增長動力。全球碳排放量有25%來自內地，她稱，香港可為有需要轉型的內地企業提供資金、產品和完善制度。