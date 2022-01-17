東方日報B1：人幣定存須防蝕匯水　內銀股博財息兼收

往年靠「食息」過肥年的存戶今年可能要為資金另覓出路！事關部分中小銀行忽然「佛系」，不再高息搶人民幣存款。而上周美國提示即將加息的消息僅推高一眾本地銀行股，內銀股斯人獨憔悴，但低股價下會否提供買入時機？有大行預計，內銀去年業績豐收，投資者有望賺一筆！

在農曆新年長假期前，中國人民銀行在公開市場的操作力度往往「偏緊」，內地市場對人民幣需求上升，加上年近歲晚，客盤結匯需求旺盛，往往波及香港離岸市場，銀行要「撲水」，拆息自然就會上升。不過，昔日農曆新年前人民幣高息搶存款的盛況不再，今年更忽然冷清，估計部分銀行荷包豐厚「夠晒過年」。小存戶要息匯兩賺，或要多花心思格價。

香港中小銀行向來是人民幣存息的主要戰場，惟今年以招商永隆銀行「縮手」最快，6個月期人民幣定存年利率2.25厘，與上月中曾見2.8厘相比，明顯拾級而下。

同一時間，出名高息的上海商業銀行亦下調人民幣定存息，6個月期為2.3厘，3個月為2.25厘，同樣減0.6厘左右。如果以最低存款金額10萬元人民幣(下同)計，半年定期息縮水300元，存戶變相賺少餐茶錢。

存款息口維持堅挺的有富邦銀行，100萬元新資金開人民幣定期存款戶口，3至12個月可享2.8厘年息，30萬至100萬元以下亦有2.5厘。值得留意是，其13.88厘超高息的一星期人民幣定存優惠繼續有效，至今年12月31日，經富邦兌換人民幣及同時開立定存戶口，即可享特惠年利率。如想存期更長，一個月期亦可享5厘年息，最低10萬港元起存。

作為衡量離岸人民幣流動性的關鍵指標，隔夜拆息利率正常會在1至2%左右，但如果市場流動性緊張，拆息利率可能飆升。觀乎近期離岸人民幣香港銀行同業拆息(CNHIBOR)，財資市場公會數據顯示，上周三就一度出現隔夜息高過一周及兩周拆息的情況。上周五計，兩周期CNHIBOR為2.49厘，而兩個星期後的到期日，便正正接近農曆金牛年的收爐日。

另外，人行上月在港發行50億元6個月期央票，利率為2.5厘，金額較去年11月發行的央票規模大幅減少逾百億元，「吸水」金額為去年全年最少。人行吸資較少，市場就自然水多。

與內地在岸市場不同，離岸市場不能通過人行進行逆回購「放水」。不過，人行已連月透過逆回購向內地銀行體系投入流動性，加上去年12月中生效的全面降低存款準備金率，一系列「放水」舉措，相信足夠內銀過肥年，毋須在市場上「撲水」。

存戶要避免賺息蝕價，就要留意人民幣匯率走勢，短期市場仍關注美國加息對美元匯價的影響。市場對美國加息預期早已消化，加上內地外貿最新出爐的數據理想，帶動人民幣即期價升至3年半高位。

然而，市場仍然擔心監管部門將會再次出手，導致人民幣匯率持續受制於6.35兌每美元的關鍵水平，因此需要於農曆新年長假過後提防貶值壓力，現時存戶敍做一個月期的話，可能面臨「蝕匯水」的問題。

此外，評級機構惠譽博華預計，銀行業資本充足率指標有望企穩上升，惟受商業銀行房地產資產質素將繼續疲弱拖累，今年行業整體資產質素水平恐呈現小幅下降。在內銀利潤去年強勁反彈的背景之下，瑞銀預計，今年內銀利潤增長幅度相對減弱，預料大型國有銀行利潤增長為6%，股份制銀行或錄得雙位數利潤增長。有大行估計，內銀今季將會跑贏大市，投資者更有機會可「財息兼收」。

惠譽博華發表報告表示，去年以來內地陸續發布和執行多項關於商業銀行資本的支持和監管政策，包括發行地方政府專項債補充商業銀行資本等，有利內銀資本水平企穩上升，預計未來兩年商業銀行資本充足率和一級資本充足率維持升勢，核心一級資本充足率則有望企穩，而中小銀行資本水平亦有望穩中向好。

去年首3季內地銀行逾期貸款規模和佔比均較去年初「雙升」，惠譽博華表示，近年來不良貸款較為集中的製造業和批發零售業貸款質素持續改善，不良率分別由2018年底峰值的6.1%和5.4%，下降至2021年6月底的4%和3.8%，不過，在今年經濟放緩壓力下相關行業貸款質素將有機會面臨阻滯。

市場擔心內房企業債務連環「爆煲」將會衝擊銀行業資產質素，瑞銀對內銀面向14家已違約地產商和其他高風險地產商的風險敞口進行靜態壓力測試後發現，若然有關企業違約，將會推高銀行不良率約0.36個百分點，以及導致撥備覆蓋率下跌約46個百分點。

該行中國金融業研究主管顏湄之認為，上述內房風險對內銀整體資產質素影響仍處於可控範圍，故預期內銀將不會大幅增加或下調撥備水平。她相信，內銀的整體資產質素可保持穩定，但內房不良貸款仍為主要風險。

對於內銀盈利能力，顏湄之估計，去年上市銀行淨利潤增速反彈，其中，國有銀行將會增長高達10%以上，部分股份制銀行料有20至30%增幅。展望2022年，銀行利潤增速或將會有所下降，但降幅並不大。

她解釋，主要由於市場偏好避險，料今季內銀股或繼續跑贏大市，但預期內地貨幣和財政政策走向寬鬆，對銀行息差帶來一定壓力，預計內銀股下半年表現或跑輸其他行業。