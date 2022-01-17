道期升60點　紐油上周漲6%

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.22；港匯見7.7836；離岸人民幣(CNH)報6.3538；美元兌日圓處114.28；歐元報1.1411，英鎊報1.3671。金價處1,817.94美元。布油報86.53美元，紐油處83.91美元。比特幣報4.32萬美元。道指期貨升60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水130點。

●道指上周五(14日)收報35,911點，跌201點或0.56%；標指盤中最多曾跌44點，收報4,662點，升3點或0.08%；納指收報14,893點，升86點或0.59%。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報24,432點，升49點或0.2%。

●即月恒生指數夜期收報24,369點，跌18點，低水14點，成交21,622張。

●外媒報道，美國參議院上周五(14日)提出一項法案，希望迫使國防承包商在2026年之前停止從中國購買稀土，並建立美國戰略礦產作永久儲備。

●美國聯儲局第三把交椅、紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)表示，相信在3月完成最後一輪資產購買計劃，將不會對美國經濟帶來明顯影響，並相信聯儲局可能不用等待長久時間展開削減資產負債表。

●紐約2月期油上周五收報每桶83.82美元，升1.7美元或2.07%，全周計累升6.23%，連升4星期。布蘭特3月期油收報每桶86.06美元，升1.59美元或1.88%，全周累升5.27%。

●紐約2月期金上周五收報每安士1,816.5美元，跌0.3%，全周計仍累升約1.1%。

●外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)的虛擬實境(VR)/擴增實境(AR)頭戴設備在研發過程中出現阻滯，該產品的首次發布活動恐將被延遲至2023年。

●英國富時100指數上周五收報7,542點，跌20點或0.28%；法國CAC指數收報7,143點，跌58點或0.81%；德國DAX指數收報15,883點，跌148點或0.93%。

●紫金礦業料去年多賺1.39倍。