潘梓生：美匯調整　鎳價料續破頂

美國聯儲局加息預期繼續升溫，惟市場明顯已對消息有所消化。更值得留意的是，上次加息周期及縮表分別於2015年及2017年開展，當時也未有立刻造成股市震盪，美股更持續上升，到新冠肺炎爆發前仍在創新高。

貨幣政策轉鷹，一是代表經濟情況改善，二是貨幣政策導向實體經濟通常需時一年；現時聯儲局在通脹驚人時仍在放水，現階段「驚定先」實屬杞人憂天。

美國上月通脹再升至7%的近40年新高，加息預期繼續升溫，但美匯指數高位整固後卻向下突破，暫時可視美元進入短期調整浪。美匯調整實屬合理，一是市場已對當局鷹派立場消化多時，而一直「死忠」於鴿派的歐洲央行近日稍為轉鷹，市場甚至開始預期今年底或明年初將開始加息。兩大央行政策分歧開始收窄，美元出現調整在所難免，而且調整有利風險市場及商品表現。

此外，鎳價近日出現突破，早前價格在每噸20,000美元水平整固多時，上周裂口突破並創下10年高位，走勢十分凌厲。印尼再度釋出限制出口措施，加上市場預期來年鎳需求將繼續受惠於電動車的需求，配合基本金屬強勢及美元轉弱，鎳價繼續看高一線。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生