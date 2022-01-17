中國經濟：2021年GDP增長8.1%　略勝預期

國家統計局公布，2021年第四季國內生產總值(GDP)按年增長4%，市場預期增長3.5%，前值增長4.9%。去年全年GDP增長8.1%，市場預期增長8%，前值增長9.8%。

初步核算，去年全年GDP錄114.36萬億元人民幣(下同)，按不變價格計算，比2020年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。分季度看，第1季按年增長18.3%，第2季增長7.9%，第3季增長4.9%，第4季增長4%。

2021年居民消費價格(CPI)比上年上漲0.9%。值得留意，內地糧食產量再創新高。2021年中國糧食總產量68,285萬噸，比上年增加1,336萬噸，增長2%。

就業形勢方面，去年城鎮新增就業1,269萬人，按年增加83萬人。全年中國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比上年平均值下降0.5個百分點。12月份，中國城鎮調查失業率為5.1%，比上年同期下降0.1個百分點。全年農民工總量29,251萬人，比上年增加691萬人，增長2.4%；農民工月均收入水平4,432元，比上年增長8.8%。至於全國居民人均可支配收入為35,128元，比上年名義增長9.1%。

當局指出，2021年中國經濟持續穩定恢復，經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，主要指標實現預期目標。同時，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，內地經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。下階段當局將堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展，科學統籌疫情防控和經濟社會發展，繼續做好「六穩」「六保」工作，着力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定。