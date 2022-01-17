中國經濟：2021年社會消費品零售總額按年增12.5%

國家統計局公布，2021年社會消費品零售總額44.08萬億元人民幣(下同)，按年增長12.5%，兩年平均增速為3.9%。其中，除汽車以外的消費品零售額39.7萬億元，增長12.9%。扣除價格因素，2021年社會消費品零售總額按年實際增長10.7%。

2021年，中國網上零售額130,884億元，比上年增長14.1%。其中，實物商品網上零售額108,042億元，增長12.0%，佔社會消費品零售總額的比重為24.5%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長17.8%、8.3%和12.5%。

去年規模以上工業增加值按年增長9.6%，兩年平均增長6.1%。分三大門類看，12月份，採礦業增加值按年增長7.3%；製造業增長3.8%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長7.2%。

去年1至12月份，全國固定資產投資(不含農戶)54.45萬億元，按年增長4.9%；比2019年1至12月份增長8%，兩年平均增長3.9%。其中，民間固定資產投資30.76萬億元，按年增長7%。