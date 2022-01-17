【產經直播】恒指繼續整固？
2022年01月17日 10:05
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內地去年第四季經濟增長數據，是好定曳？如何左右港股走勢？繼續整固機會大？即刻同你解讀！
澳門政府最新修訂的博彩法，訂明賭牌批給數量最多6個，不准發副牌，新牌年期不多於10年，到期後如有需要可按情況延期3年，賭股不明朗因素已掃除？
美國或於3月啟動加息周期，在加息預期下，滙豐控股(00005)股價愈升愈有，上望空間仲巿幾大？其他金融股又可以留意邊隻？
阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團自前年上市被煞停後，便處於監管風暴風眼，直到去年中似乎現轉機，螞蟻集團旗下重慶螞蟻消費金融獲准開業，惟臨門一腳又再現變數。中國信達(01359)及舜宇光學 (02382)上周相繼公布暫緩認購螞蟻消費金融股權，令人憂慮螞蟻以至阿里巴巴的前景，股價難有反彈？
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