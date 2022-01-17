【高盛推介】滙豐連升7日 輪證點揀？
2022年01月17日 11:49
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股自本月7日起重上50港元水平兼連升7日，周一(17日)早段最高見54.95港元，繼上周五(14日)再創1年新高。現報54.75元，升約0.4%。有券商料滙控淨利息收入表現將高於市場預期。並指滙控每年進行30億美元的回購，是帶動目標價上升的一個關鍵因素。該行重申對滙控「買入」評級，目標價61.9元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續部署滙控淡倉，上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,880萬元，當中認沽證共佔約1,040萬元。熊證於上滙五錄得約110萬元資金流入，並較集中在58元收回區域的產品。好倉方面，可見近日資金沽出獲利。
投資者如看好滙控，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約6個月的低街貨滙豐購(21677)。貼價選擇可留意屬高敏感度，更能緊貼正股上落的滙豐購(16719)，屬適合短線或即市部署的選擇。牛證方面可留意屬遠牛，但仍是目前最貼價之一的滙豐牛(60602)，與現價有約12元收回距離。
滙豐購21677，行使價60元，2022年7月26日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿、低街貨。
滙豐購16719，行使價55.93元，2022年6月27日到期，實際槓桿9.9倍，貼價、高敏感度，適合短線、即市部署。
滙豐牛60602，收回價42元，行使價41元，換股比率100，槓桿比率4.2倍，市場上最貼價牛證之一。
滙豐沽21413，行使價44.39元，2022年4月25日到期，實際槓桿12.2倍，高槓桿。
滙豐熊67995，收回價60元，行使價61元，換股比率100，槓桿比率8.0倍，近5元收回距離遠熊。
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