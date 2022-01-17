周樂樂：國內政策趨寬鬆　關注數字經濟

過去一周，因國內疫情嚴峻與美國聯儲局加息預期等利淡因素，滬深兩市走弱，除了科創50與創業板指小幅收漲外，其他主要指數下跌。申万一級行業中，6個行業漲、25個行業下跌，其中，最強的前五行業是醫藥生物、電力設備、有色、汽車與綜合，最弱前五是建築材料、家用電器、建築裝飾、鋼鐵與食品飲料。數據上看，市場整體氣氛較弱，市場資金回流新能源汽車與新能源產業鏈部分核心股份，以及受益國內外疫情升級的中西藥與檢測相關的主要企業。而因經濟轉向數字經濟，市場資金拋售地產產業鏈股份。

市場消息看，最近國內不少城市出現新冠變異病毒Omicron感染者，並有擴散的趨勢，令國內不少城市收緊防疫措施，包括短期封城、強制核酸等。儘管專家強調Omicron傳播快但毒性減弱，但是面對人民生命安全問題，國內現時應對疫情採取的仍是清零政策，引發市場對短期封城引起停工停產等，衝擊當前脆弱的經濟。疊加，海外疫情持續緊急，導致檢測與防護用品需求大增，市場又出現產品供應緊張而漲價的情況，加劇了部分資金撤離股市。

另外，從國內統計局、世界銀行與IMF經濟預測數據，中國2022年GDP可能下滑至5.5%，出口增速將明顯下滑，消費數據仍不樂觀。而中央工作會議與政治局會議已經明確強調經濟維穩，並把宏觀維穩當作考核各地官員的政治任務，強調六保六穩與以經濟建設為中心。自上個月央行下調短期LPR利率，鬆動對地產行業信貸，以及釋放逆周期調節信號，使國家最新公布的經濟領先指標製造業與非製造業PMI已經出現回升，同時，金融數據中M2已經回升。隨着PPI回落與CPI也回落，市場開始預期一季度國內央行將降息降準。儘管美聯儲局進入加息周期，但是由於中美經濟周期不同，認為中國不會跟隨美聯儲加息而繼續執行獨立自主的貨幣政策。最近美國債券收益率大幅上升，而國內國債收益率仍繼續走弱，也反映國內央行寬鬆維穩經濟的政策選擇。

還有，最近陸續有部委與央企宣布投資基建計劃，包括加大電網投資、加大數字經濟投資等，尤其需要關注國家最近高頻強調的數字經濟產業鏈企業。然而，需要明確的是地產不會成為刺激的對象，最近水泥價格下跌，已經引發地產產業鏈上下游企業出現明顯資金流出。

綜合來看，國內市場因疫情干擾短期波動走弱在所難免，而中期看，國內政策維穩的力度將愈來愈大，相信寬鬆的政策能夠令市場回穩，所以市場短期回調給後市提供很好建倉時機。策略上，尤其可以關注數字經濟方向的新基建產業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂