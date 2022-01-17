法巴：今年內地經濟料增長5.3%　或減息降準撐市

內地2021年國內生產總值(GDP)數據出爐，去年GDP按年增長8.1%，第四季增長則放緩至4%。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏指出，上季經濟增速勝預期，但較首三季數據放緩，目前內地經濟仍然處於向下調整的過程。

她指出，中央將視穩定經濟為首要任務，預料今年經濟增長5.3%。在內房持續受監管之下，相信人民銀行在貨幣政策取態上，會較以往主動積極，包括持續減息、下調存款準備金率，以及減稅降費等，以實現今年5%以上經濟增幅的目標，料未來幾個月經濟數據有望回升。

她表示，內地「清零」政策持續影響消費表現，惟其推動「共同富裕」的目標和消費政策將對電器、汽車及非消費品行業有刺激作用。

該行對港股前景看法不算樂觀，相信恒生指數直至農曆新年前仍會維持區間上落，更看好A股表現，尤其是中小型A股，因可更直接受益有關寬鬆措施，而且其承受的監管風險較小。

譚表示，暫未能確定中資科技股是否已見底，但鑑於目前估值低，以及預期即將有更多寬鬆措施出台，料短期板塊會有所反彈，但仍然缺乏持續上行的催化劑。儘管去年針對反壟斷的壞消息已被市場消化，但今年監管焦點落在數據隱私和互聯網安全上，大型科技公司仍需要進行更多投資，以配合政策整改，企業盈利增長前景或受影響。