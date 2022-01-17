陳偉明：慎防港股回吐至23600點

儘管美國通脹升勢持續，加息縮表預期升溫，變種病毒亦繼續在全球擴散，無阻港股升勢，恒指在升穿上周一(10日)高位23,790點後，一如筆者預期般繼續強勢反彈，上周四(13日)高見24,561點，在今年首兩周跑贏全球主要股市，一洗去年頹風。

港股這次在22,700點水平出現小雙底後強勢反彈，事後解釋主要是炒估值修復、港匯轉強及淡倉回補，但事前成功捕捉這轉反彈的投資者少中又少，由於反彈得既急且多，在低成交下，不少分析暫時認為是技術性反彈。

筆者早已提醒，港股估值吸引，當環球股市因為疫情及加息而下跌，港股有機會在低位有一定的抗跌力並且隨時借藉口突然急速反彈，因此23,000以下在做淡值博率愈來愈細，相反要隨時準備後低分注吸納或者突破阻力短炒做好。

然而，港股暫時仍然未有大升誘因，因此在期指24,400點以上再高追值博率亦不足，加上期指今早裂口升穿上日高位24,388點後大陰燭回落，並且跌穿上日低位24,146點，走勢惡劣，有條件再回試23,600點水平。

策略上建議短炒Long Put即月價外400點恒指期權，升穿上周四期指高位24,540點止蝕，並且反手高追即月價外400點恒指Long Call。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理 陳偉明