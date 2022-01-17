滙豐：內地今年料續「放水」　經濟增長可達5.6%

滙豐經濟研究亞太區聯席主管兼大中華區首席經濟師屈宏斌表示，內地房地產業將以「穩預期，穩市場，穩價格」發展，認為今年監管機構對房地產的政策調整，目的並非為了重新刺激房地產市場，而是為該行業「托底」，不希望其出現下行壓力而拖累整體經濟。

他稱，內地對房地產融資政策有選擇性調整，區分高槓桿發展商和相對健康的發展商，鼓勵銀行繼續支持相對健康的發展商，並加快按揭審批，而內房業穩定同時將提振消費需求。

展望今年內地政策方向，他指，今年將會是政策寬鬆的一年，預計今年共下調存款準備金率100點子，大部分下調或於緊上半年進行，並料內地會增加再融資工具，繼續加大科技、綠色投資、基建投資，預期今年內地經濟增長達5.6%。

香港經濟方面，滙豐經濟研究亞太區聯席主管范力民(Frederic Neumann)指，雖然Omicron變種病毒蔓繼續為本港服務業帶來壓力，惟預期通關將利好經濟復甦，料香港今年經濟增長達3%，亞洲經濟增長則5.3%。

股票方面，滙豐證券策略亞太區主管林傳英(Herald van der Linde)表示，大部分股票基金對內地市場配置正由「減持」轉為「中性」，相信趨勢在未來2至3個月持續。他認為內地發展新科技、可再生能源等將帶來投資機會，亦對港股持正面看法。