【高盛推介】美團連跌3日落後大市 資金趁低吸納
2022年01月17日 14:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團由上周三(12日)重上220港元水平後，於上周四(13日)起連跌，周一(17日)早段低開約0.7%後跌幅持續擴大，最低見213元。現報214.2元，跌約2.9%，落後大市兼為連續第3日下跌。
近日包括美團的10多家企業，達成互聯互通深度合作，將自農曆新年起在流量、技術、服務生態3方面展開互聯互通合作。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁低吸納好倉，認購證於上周五(14日)錄得約610萬元資金流入，為當日最多資金流入的認股證相關資產。牛證於上周五繼續獲資金流入，有約210萬元，並較集中在200元收回區域的產品。淡倉方面，上周五部署熊證的資金主要沽出獲利，並有部分轉倉至260元收回區域的產品。而周一繼續見資金趁低部署好倉產品。
觀察港股通資金流向，近期北水亦積極買入美團，上周一(10日)至上周五共錄得約32.8億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的美團購(19564)。中期選擇可留意低面值美團購(18062)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛(69845)，遠牛選擇可留意美團牛(60232)，與現價有約15及30元收回距離。
美團購19564，行使價239.08元，2022年4月26日到期，實際槓桿5.6倍，貼價。
美團購18062，行使價260元，2022年3月28日到期，實際槓桿7.6倍，中期、低面值。
美團牛69845，收回價200元，行使價197元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團牛60232，收回價185元，行使價182元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團沽16980，行使價205元，2022年4月4日到期，實際槓桿4.7倍，貼價。
美團沽19567，行使價176.78元，2022年6月27日到期，實際槓桿3.6倍，中期。
美團熊62312，收回價250元，行使價253元，換股比率500，槓桿比率5.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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