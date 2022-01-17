B.Duck母企德盈控股上市 有劍擊大師兄張小倫加持

張小倫作為隊中大師兄，總會被人問到退役問題，16年嘅全職運動員生涯充滿高高低低，亦拎過唔少獎，又去過運動員夢寐以求嘅奧運舞台。不過，最難忘都唔係呢啲，而係喺谷底點企返起身啊！

大師兄透露，劍擊生涯一度遇上樽頸而離隊學廚、2012年身體抱恙、2016年無緣里約奧運等等，但每次都咬實牙關再努力奮戰，發現劍擊從來都無放棄過佢。唔講唔知，原來背後仲有隻鴨仔支持佢，就連平時練習都有鴨仔身影㗎！

佢話B.Duck教識佢「BE PLAYFUL」精神，所以知道難關都不算甚麼，任何時候都可以迎難而上，繼續挑戰自己！

大師兄上周六(15日)喺法國出戰男子花劍世界盃巴黎站，雖然喺34強止步，但喺晉級過程刺出驚喜，在64強賽擊敗世界排名第六嘅美國劍手Nick Itkin，而聯同張家朗、蔡俊彥及吳諾弘組成嘅男花港隊以第8名完成賽事，睇嚟BE PLAYFUL真係有啲用喎。

絲絲祝願大師兄同香港劍擊隊喺下一站意大利舉行嘅大獎賽都可以發揮水準，拎個好成績！