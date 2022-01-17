金價企1820美元水平　道期跌13點

美匯指數報95.09；港匯見7.7873；離岸人民幣(CNH)報6.3548；美元兌日圓報114.38；歐元企1.1426，英鎊處1.3684。金價報1,821美元。油價向好，布油報86.24美元，紐油報84.23美元。道指期貨跌13點，美股周一(17日)休市。

●市後關注點

-18:00 歐元區去年12月消費物價指數（CPI）

-騰訊遊戲公布寒假未成年人限玩時間，最多14小時。

●中國經濟：

-去年第四季GDP增長縮至4%，全年升8.1%。

-2021年社會消費品零售總額按年增12.5%。

-去年就業形勢穩定，居民收入增長與經濟同步。

-去年全國房地產開發投資按年增4.4%。

-滙豐：內地今年料續「放水」，經濟增長可達5.6%。

-法巴：今年內地經濟料增長5.3%，或減息降準撐市。

-穆迪分析：內地清零政策再打擊修復中的供應鏈。

●調查：逾4成南韓小商戶因新冠疫情考慮結業。

●傳沃爾瑪正打造虛擬商品，跟風涉足元宇宙？

●據報日本政府預測2022年度實際GDP增長3.2%。

●倫交所擬建特別市場，讓私企買賣股票。

●瑞信主席Horta-Osorio辭任，違防疫隔離受查。

●發展商補地價轉趨積極，批出數量創4年新高。