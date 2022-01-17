國際組織提倡向全球10大富豪徵收99%暴利稅

新冠肺炎疫情加劇財富分配不均，外媒報道，國際人道援助組織樂施會(Oxfam)提倡，向全年10大富翁徵收99%的暴利稅。

根據樂施會周一發布報告，疫情讓富人變得更富有，而其他人(約99%的人)的收入卻下降了。該會指出，自新冠疫情爆發以來，全球最富有的10個人的總財富激增了逾一倍，從7,000億美元增至1.5萬億美元，不過絕大多數人口在新冠疫情期間損失了收入，生活狀況變得更糟，全球又有1.6億人陷入貧困。

該會認為，如果對全球10大富豪大流行期間增加的財富徵收99%的暴利稅，將能夠籌集到8,120億美元，足以為全世界購買疫苗，並為80多個國家的各種社會措施提供資金。

不過諷刺的是，即使在徵收暴利稅之後，全球最富有的10個人仍將是億萬富翁，自疫情爆發以來，他們的總財富仍將增加80億美元。

樂施會執行董事Gabriela Bucher表示，如果這10個人明天失去99.999%的財富，他們仍然比這個星球上99%的人更富有。除了一次性的暴利稅，政府還必須實施或提高永久性的財富稅和資本稅，以「從根本上減少財富不平等」。