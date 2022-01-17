內地樓市整頓未完？各專家對內房有咩預測...

內地對房地產行業的整頓仍未有停止迹象，由於內房牽涉甚大，未來內地經濟能否避免硬着陸？專家預期，樓價狂飆、地產龍頭舉債大興土木的黃金期已過，未來房地產開發的主導權將國企把持，享薄利即可。

以下是各分析師、投資者及經濟學家的觀點。交銀國際首席策略師洪灝指，內地地產轉型將是漫長而痛苦的，並不完全確定高層是否有足夠強大的決心去經歷這個艱苦的過程。相信需要逾五年的時間。

野村控股首席中國經濟學家陸挺稱，放緩是不可避免的，可以預期的最好結果是未來幾個季度出現相對軟着陸。不認為會發生金融危機。中國仍然有很多工具來管理風險。在房地產融資方面，銀行直接或間接扮演重要角色，而政府對銀行體系的控制仍然非常好。

華興證券香港有限公司宏觀和策略研究主管龐溟稱，對陷入困境但具有系統重要性、並可能導致風險蔓延的房地產巨頭而言，政府可能會參與他們的重組過程，以防止房地產市場急劇惡化及實現社會金融穩定。政策可能引導中國房地產市場實現可控並軟着陸。成功的去槓桿行動，若有更高透明度，或會為未來根基更紮實、更健康、更強大的經濟奠定基礎。

ING Wholesale Banking大中華區首席經濟學家彭靄嬈，對內地經濟的巨大影響應該會在10年後消退，並將被高科技和綠色投資所取代。得到國家支持的地產商應會佔據更多市場份額，惟只有樓價持續上升的情況下，他們才能從中受益，惟未來一兩年樓價似乎很難持續上漲。

現就職康奈爾大學的Eswar Prasad，曾負責國際貨幣基金組織的中國團隊，他指出，中國遏制房地產市場的投機行為，對不守紀律的高槓桿地產商及純粹出於投資目的多樓家庭實施財務及監管約束。或導致房地產行業重組，對經濟增長和金融穩定產生負面影響。惟內地似乎已下定決心，認為只屬暫時性成本，只為遏制未來金融市場的動盪和房地產市場失衡加劇。

Rhodium Group中國市場研究主管Logan Wright表示，過去五年，中國建屋遠超自住需求，該失衡的解決辦法最大可能帶來持續多年的建築活動放緩。未來預售房或大幅減少，一方面是因為中國收緊相關規定，另一方面是因為愈來愈多的買樓人士對地產商的財務狀況失去信心，買樓前要求先完工。