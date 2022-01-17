台積電資本支出逾3400億元　三星電子望塵莫及？

南韓媒體引述消息人士報道，台積電計劃今年資本支出達440億美元，以鞏固晶片代工龍頭地位，而其主要對手三星電子所寄望的2030年前稱霸晶圓代工則面臨重大難關。

韓媒引述EugeneInvestment Securities分析師Lee Seung-woo表示，「去年，三星電子在記憶體、晶圓代工及基建投資約335億美元。而今年台積電單在晶圓代工就投資逾400億美元。」而晶圓代工需要龐大資本投資，在目前三星難以追上台積電。報道指，三星在晶片投資方面，很可能在2022年被台積電超越。

而三星2020年投資32.9兆韓圜(263.2億美元)，2021年投資40兆韓圜(320億美元)，皆超過台積電同期投資的18.4兆韓圜(147.2億美元)和35.6兆韓圜(284.8億美元)。

而台積電去年營收按年攀升24.9%至568億美元，營業利益則飆升40.9%至232億美元，幾乎是三星晶片事業營業利益256億美元的90%。

而隨台積電擴大晶片投資，其與三星的差距料將擴大。據集邦科技，台積電去年第3季在全球晶圓代工市佔率達53.1%，三星則為17.1%。

為趕上台積電，三星計劃3納米先採用閘極全環電晶體製程，將會比5納米晶片，減少達35%體積，性能提高30%，能耗減少50%。而台積電預期將在2納米晶片製程採用GAA製程，料於2024年量產。