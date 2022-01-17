疫情「清零」成全球物資短缺關鍵　對內地經濟亦見損傷？

疫情下全球供應鏈正遭遇嚴峻考驗，雖然中國上月規模以上工業增加值勝預期，但堅持「清零」的防疫政策亦受到外商批評。穆迪分析指出，中國的抗疫政策正是造成供應鏈斷裂問題持續的主因；並指相關風險在未來數月，將對通脹及央行政策走向產生一定影響。

穆迪分析亞太區經濟學家Katrina Ell表示，供應鏈問題至今已持續約一年的時間，預計將在今年接下來會有所緩解，料生產價格、成本等方面有望出現下行迹象。不過，他同時指出，中國頻頻關閉重要港口和工廠等防疫手段，確實增加了斷鏈的問題，並放大了持續的供應鏈壓力。清零政策也代表內地經濟復甦之路將會更加崎嶇，尤其是消費方面。

美國供應鏈顧問公司Seraph行政總統Ambrose Conroy表示，隨着疫情擴散、內地春節假期及冬季奧運會臨近，部分內地企業已為短期停工做好準備。而一旦停工時間達數周，全球供應鏈將受重擊，造就一場「完美風暴」。受內地疫情反彈所累，德國福士汽車及日本豐田等主要汽車製造商，上周都關閉了在天津的工廠。在西安，封鎖措施已造成晶片製造商三星電子人手出現問題。分析認為，如果內地疫情繼續蔓延，生產商所受的打擊將像兩年前一樣嚴重。

受疫情影響的不止中國，日本電子廠村田製作所旗下負責生產多層陶瓷電容器(MLCC)等電子零件的子公司福井村田製作所，再度出現群聚感染事件，至今已有超過百名員工染疫，自上周六(15日)起部分產線已停工。據報道，該公司累計確診人數已達到116人，居家隔離人數達1,256人。

雖然中國製造業生產活動屢遭疫情打擊，惟數據顯示，去年全國規模以上工業增加值比上年增長9.6%，過去兩年平均增長6.1%。單計上月，規模以上工業增加值按年實際增長4.3%，好過市場預期，亦較前一月份增加0.5個百分點。從行業來看，上月增長最多的為計算機、通訊及電子設備製造業，按年則幅達12%；電力、熱力生產及供應業產出按年增7.9%；專用設備製造業增長則為7.4%。