內地放水應對經濟三重壓力　「清零」防疫惹非議

受惠疫情防控、出口金額創新高等因素，內地去年經濟超額完成政府定下的增6%以上目標。不過面對內地消費、房地產投資等經濟引擎減弱，中國人民銀行果斷出手「降息」，周一同時下調中期借貸便利（MLF）和逆回購利率，分別為2020年3月及4月後首次。大行預期今年內地經濟先低後高，全年增長介乎5.3至5.6%。

國家統計局數據顯示，去年內地國內生產總值（GDP）按年增8.1%至114.4萬億元（人民幣‧下同），增速創2011年之後最高。單計第四季GDP則按年升4%，雖創2020年次季以來新低，惟仍略高於預期。當局料內地去年對世界經濟貢獻率達25%，並指內地去年經濟持續穩定恢復，主要指標實現預期目標，惟外部環境更趨複雜嚴峻及不確定，經濟面臨需求收縮、供應衝擊、預期轉弱「三重壓力」。

各大行對內地今年經濟前景審慎樂觀。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏稱，目前內地經濟仍然處於向下調整的過程，但農曆新年後經濟數據或能見底回升，料內地政府將視穩定經濟為首要任務，推出大規模寬鬆政策的機會不大，預期今年內地經濟增長5.3%。

摩根資產管理全球市場策略師朱超平亦表示，內地經濟續呈放緩趨勢，在寬鬆措施推出以來，信貸增長，特別是銀行對私營部門的貸款並沒有顯著反彈，反映商業信心尚未恢復，預期內地或再下調1年期貸款市場報價利率（LPR），下季或需進一步下調5年期LPR。

滙豐經濟研究亞太區聯席主管兼大中華區首席經濟師屈宏斌則認為，今年將會是政策寬鬆的一年，預計今年共下調存款準備金率100點子，大部分下調或於上半年進行，並料內地會增加再融資工具，繼續加大科技、綠色投資、基建投資，預期今年內地經濟增長達5.6%。渣打估計本月1年及5年期以上的LPR均會下調0.05厘，1年期MLF及7天期逆回購利率於第二季料再降低0.1厘。

面對官方提出的經濟「三重壓力」，人行出乎意料齊降兩大政策利率0.1厘，其中7,000億元1年期MLF利率下調至2.85厘，另在公開市場開展1,000億元7天期逆回購操作，利率下調至2.1厘。數據顯示，本月MLF到期5,000億元，據此計算人行此次續作增量投放2,000億元。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬解釋，人行此次下調政策利率，是為了穩定經濟增長的逆周期調節，另亦考慮到地方政府不斷惡化的財政狀況，反映貨幣政策不能止於只投放流動性。他指，考慮到「兩會」前需資本流動穩定，相信人行不會在美國聯儲局開始加息時降息，即今年晚些時候人行再下調政策利率的機會很微。

●內地堅持「清零」惹爭議

中國上月規模以上工業增加值勝預期，但疫情下全球供應鏈正遭遇嚴峻考驗，內地堅持「清零」的防疫政策亦受到外商批評。穆迪分析指出，中國的抗疫政策正是造成供應鏈斷裂問題持續的主因，並指相關風險在未來數月，將對通脹及央行政策走向產生一定影響。

穆迪分析亞太區經濟學家Katrina Ell表示，供應鏈問題至今已持續約一年的時間，預計將在今年接下來會有所緩解，料生產價格、成本等方面有望出現下行迹象。不過，他同時指出，中國頻頻關閉重要港口和工廠等防疫手段，確實增加了斷鏈的問題，並放大了持續的供應鏈壓力。「清零」政策也代表內地經濟復甦之路將更崎嶇，尤其是消費方面。

美國供應鏈顧問公司Seraph行政總統Ambrose Conroy表示，隨着疫情擴散、內地農曆新年長假期及冬季奧運會臨近，部分內地企業已為短期停工做好準備。一旦停工時間達數周，全球供應鏈將受重擊，恐形成一場「完美風暴」。受內地疫情反彈所累，德國福士汽車及日本豐田等主要汽車製造商，上周都關閉了在天津的工廠。在西安，此前的封鎖措施已造成晶片製造商三星電子人手出現問題。分析認為，若內地疫情持續蔓延，生產商所受的打擊將像兩年前一樣嚴重。

受疫情影響的不止中國，日本電子廠村田製作所旗下負責生產多層陶瓷電容器（MLCC）等電子零件的子公司福井村田製作所，再出現群聚確診新冠肺炎的事件，至今已有逾百名員工染疫，自上周六起部分產線已停工，據報該企累計確診人數截至周日止已達116人。

雖然中國製造業生產活動屢遭疫情打擊，惟數據顯示，去年全國規模以上工業增加值比上年增長9.6%，過去兩年平均增長6.1%。單計上月，規模以上工業增加值按年實際增長4.3%，好過市場預期，升幅已連續第三個月擴大。從行業來看，上月增長最多的為計算機、通訊及電子設備製造業，按年漲12%；電力、熱力生產及供應業產出亦增7.9%；專用設備製造業增長則為7.4%。