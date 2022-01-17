一手市場剩貨尾居多 本周開售新盤受關注
2022年01月17日 21:41
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一手市場繼續以新盤餘貨主導，今日暫錄約7宗成交。其中，上環有項目的平台特色戶透過招標沽出，呎價約35,333元。另外，預料本周末首輪開售的長沙灣項目，暫超額認購逾20倍。
●長沙灣映築暫收1,463票 料日內加推
恒基地產(00012)與市建局合作發展的長沙灣映築，最快日內加推單位，有機會周末作首輪銷售。項目截至昨日，已接獲約1,463張入票，超額認購逾20倍。
●上環CAINE HILL周五招標推售4伙連平台戶
恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL，周一(17日)上載銷售安排，將於周五(21日)起以招標形式發售4伙連平台特色戶。包括3樓C室、3樓E室、3樓F室及3樓G室，實用面積分別為176方呎、240方呎、169方呎及174方呎，全部附連平台。當中E室屬一房間隔，其餘3間均為開放式間隔。上述單位招標期由1月21日至3月18日，期間會上午11時招標，下午3時截標。
該盤周一(17日)以招標形式沽出3樓H室，實用面積240方呎，屬一房間隔，連227方呎平台，成交價為848萬元，呎價約35,333元。
●長沙灣愛海頌三房1,643萬元沽
長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌，新近錄得位於3座37樓B室的成交，單位實用面積785方呎，屬三房間隔，成交價為1,643.2萬元，呎價約20,932元。資料顯示，項目早前更新價單，由上周六(15日)起向首3名新買家送出足金金虎及傢俬禮劵，至今已連沽2伙。
●西南九龍維港滙II兩房呎價約28,608元
信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙II，新近錄得位於3A座11樓B室的成交，該單位實用面積490方呎，屬兩房間隔，成交價為1,401.79萬元，呎價約28,608元。
●沙田星凱‧堤岸三房售1294萬元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，新近錄得5座10樓D室的成交，實用面積677方呎，屬三房間隔，以1,294.6萬元，呎價約19123元。
●屯門OMA OMA三房1,157萬元沽
永泰地產(00369)旗下屯門OMA OMA，新近售出第2B座16樓G室，實用面積750方呎，屬三房間隔，成交價為1,157萬元，呎價約15,427元。
●西半山大學閣招標發售2伙
豪宅新盤交投表現不俗，發展商加快推售新盤。華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，上載最新銷售安排，於周四(20日)以招標形式推售2伙，包括第1座3樓A室及1座3樓B室，實用面積均為1,584方呎，同屬三套房間隔，設私人升降機大堂。招標期由1月20日至1月31日，期間每日下午1時招標，下午2時截標。