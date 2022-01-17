一手市場剩貨尾居多　本周開售新盤受關注

一手市場繼續以新盤餘貨主導，今日暫錄約7宗成交。其中，上環有項目的平台特色戶透過招標沽出，呎價約35,333元。另外，預料本周末首輪開售的長沙灣項目，暫超額認購逾20倍。

●長沙灣映築暫收1,463票 料日內加推

●上環CAINE HILL周五招標推售4伙連平台戶

該盤周一(17日)以招標形式沽出3樓H室，實用面積240方呎，屬一房間隔，連227方呎平台，成交價為848萬元，呎價約35,333元。

●長沙灣愛海頌三房1,643萬元沽

●西南九龍維港滙II兩房呎價約28,608元

●沙田星凱‧堤岸三房售1294萬元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，新近錄得5座10樓D室的成交，實用面積677方呎，屬三房間隔，以1,294.6萬元，呎價約19123元。

●屯門OMA OMA三房1,157萬元沽

●西半山大學閣招標發售2伙

豪宅新盤交投表現不俗，發展商加快推售新盤。華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，上載最新銷售安排，於周四(20日)以招標形式推售2伙，包括第1座3樓A室及1座3樓B室，實用面積均為1,584方呎，同屬三套房間隔，設私人升降機大堂。招標期由1月20日至1月31日，期間每日下午1時招標，下午2時截標。