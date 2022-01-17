沙田中心連天台單位累減125萬元售出

二手業主擴大減幅吸客，沙田中心一個連天台單位，累減125萬元後，終以1,165萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智稱，柴灣47座低層2室，實用面積約659方呎，三房間隔，望全海景，新買家為上車用家，以1,078.8萬元入市，呎價約16,370元，原業主於1989年8月以約110.5萬元購入，轉售帳面獲利約968.3萬元，物業升值約8.76倍。

●中原張光耀透露，鰂魚涌太古城1月暫錄9宗買賣，平均實用呎價約19,400元，包括盧山閣高層C室，實用面積約589方呎，兩房則王，以1,075萬元易手，呎價約18,251元，新買家屬於用家。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角半山賽西湖大廈7座低層B室，實用面積約1,124方呎，三房連工人房間隔，望園景，獲區外換樓客以2,400萬元承接，呎價約21,352元，原業主早於1992年6月以466萬元購入自住，帳面獲利1,934萬元，期內升值約4.2倍。

●美聯林懋霖指，西區高士台1座高層B室，實用面積約954方呎，套三房連工作間設計，獲同區客垂青，議價後以月租5.8萬元租出，呎租約60.8元，業主於2014年2月以約2,502.7萬元購入。

●香港置業譚浩智表示，鴨脷洲深灣軒2座低層F室，實用面積約480方呎，兩房間隔，放租約兩個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價1,200元，以1.78萬元租出，呎租約37.1元。

●美聯林潤強指，鴨脷洲海怡半島33A座低層H室，套三房間隔，實用面積約632方呎，獲外區客議價後以1,010萬元入市自住，呎價15,981元，原業主在1995年3月於一手市場以324.76萬元購入，持貨約24年帳面獲利685.24萬元，物業升值約2.11倍。

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九龍區

●中原蘇俊賢表示，大角咀亮賢居低層F室，實用面積約499方呎，原則2房改1房間隔，叫價868萬元，最終以790萬元易手，呎價約15,832元，新買家屬於用家，感單位裝修企理，同類少有放盤，即購入自用。

●香港置業曾家輝指，奧運站凱帆軒2座低層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，以約1.7萬元放租兩個月，即吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價至以1.6萬元租出，呎租約34.9元。

●利嘉閣黃育華稱，土瓜灣翔龍灣2座中低層A室，實用面積約360方呎，兩房間隔，望啟德體育園景，以736萬元沽出，呎價約20,444元，原業主於2018年12月以約598萬元購入，持貨滿3年帳面獲利約138萬元，物業升值約23%，新買家為年輕準新人。

●香港置業吳仁傑稱，啟德嘉峯匯1B座低層F室，實用面積約287方呎，開放式單位，望樓景，以約1.5萬元放租4天，即吸引外區客洽詢，雙方經議價後減1,500元，以約1.35萬元租出，呎租約47元。

●香港置業麥超誠稱，茶果嶺麗港城1月暫錄約4宗買賣，包括麗港城32座低層F室，兩房間隔，望開揚景，實用面積約517方呎，以703萬元轉手，呎價約13,598元。

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新界區

●中原徐家倫表示，沙田中心D座高層連天台單位，實用面積約659方呎，連約238方呎天台，三房間隔，開價約1,290萬元，議價後以1,165萬元售出，呎價約17,678元，原業主於1982年以約62萬元購入，持貨約40年帳面獲利約1,103萬元離場，單位升值約17.8倍。

●利嘉閣王亦俊表示，將軍澳MONTEREY第3座中高層B室，實用面積約736方呎，套三房間隔，以1,520萬元易主，呎價約20,652元，原業主於2017年3月以約1,280萬元購入，持貨至今約4年轉手帳面獲利約240萬元，單位升值約19%。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢逸瓏園5座高層M室，實用面積約699方呎，兩房連儲物室間隔，望海景，終以1,040萬元沽出，呎價約14,878元，原業主於2015年12月購入，當時作價1,066萬元，持貨約6年帳面蝕26萬元，期內貶值約2%。

●中原陳沛堯透露，西貢斬竹灣全幢村屋雙號屋，四房雙套房間隔，附連花園及私人泳池，剛以1,950萬元成交，新買家為區內資深投資者，見疫情下低密度物業備受用家追捧，睇樓數日便決定購入作長線收租，參考同類型物業市值月租約5.5萬元計，租金回報料約3.4厘。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山薈朗2座中層A5室，實用面積約411方呎，兩房間隔，日前以750萬元易手，呎價約18,248元，原業主於2016年以579萬元購入，持貨6年帳面獲利約171萬元，升值約29.5%。

●美聯陳少鴻稱，馬鞍山夾屋雅景臺4座低層A室，實用面積約475方呎，兩房間隔，自由市場最初開價700萬元，議價後減價至650萬元成交，呎價13,684元，原業主於約2016年2月以約445萬元購入，持貨近6年帳面獲利205萬元，物業升值約46%。

●利嘉閣郭祖耀透露，大圍金禧花園5座中低層B室，實用面積約314方呎，原則兩房，現改為一房，近日以545萬元沽出，呎價約17,357元，原業主於2011年11月以約262萬元購入，持貨約10年轉手帳面獲利約283萬元，物業升值約1.1倍。

●世紀21奇豐周淑萍稱，大圍壹號雲頂9座頂層單位，實用面積約1,147方呎，套三房連工人房間隔，原以3,000萬元連雙車位放盤，放盤長達9年，調整至2,828萬元連雙車位沽出，減價172萬元或約5.7%，呎價24,656元，原業主於2008年12月購入，當時作價1,710萬元，持貨約14年帳面獲利1,118萬元，期內升值約65%。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田第一城47座高層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望園景，放盤8個月，原叫價590萬元，獲買家550萬元承接，減幅6.8%，呎價約18,092元。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城7座中層E室，實用面積約504方呎，三房間隔，放盤8個月，原先開價830萬元，減價25萬或減幅3%，以805萬元沽出，呎價約15,972元，原業主於2011年1月購入，當時作價340萬元，持貨約11年帳面獲利465萬元離場，期內升值約1.4倍。

●中原侯惠良稱，沙田第一城1月暫錄約20宗成交，對比上月同期錄約9宗增加，最新錄32座中層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以555萬元易手，呎價約16,972元。

●利嘉閣莫永澤透露，粉嶺名都4座中層E室，實用面積約399方呎，兩房間隔，望山景，日前以522萬元沽出，呎價約13,083元，新買家為外區上車客，屋苑現時約有30個放盤，入費價由510萬元起。

●世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺居屋景盛苑B座高層3室，實用面積約598方呎，三房間隔，原先叫價465萬元，放盤4個月，減價17萬元，獲外區公屋綠表客於未補價第二市場以448萬元承接，呎價約7,492元。

●美聯葉劍威表示，粉嶺逸峯5座低層H室，實用面積約459方呎，由於原業主想在農曆新年前沽貨套現，所以議價空間增加，吸引首置客以665萬元購得，成交價屬同類型單位半年新低，呎價約14,488元。

●祥益黃文樂稱，屯門寶怡花園2座低層D室，實用面積約480方呎，兩房間隔，新租客為同屋苑客，考慮到搬遷方便，並熟悉該區環境，加上單位有裝修，遂便決定以1.25萬元即睇即租，呎租約26元。

●祥益邱家邦指，屯門啟豐園3座高層B室，實用面積約410方呎，兩房間隔，租客為區內客，以1.08萬元租入，呎租約26.3元，如以同類型單位銀行估值約631萬元計算，租金回報率約2.1厘。

●祥益袁思賢透露，屯門時代廣場D座高層4室，實用面積約496方呎，原業主由去年12月中叫價695萬元，累減35萬元，外區首置客即睇即買以660萬元購入，呎價約13,306元。

●中原麥耀倫指，荃灣環宇海灣2座低層D室，實用面積約487方呎，兩房間隔，叫價860萬元，累減32萬元，以828萬元沽出，呎價約17,002元，減幅近4%，新買家為外區上車客。

●中原余仲平表示，荃灣樂悠居極高層2室，實用面積約435方呎，兩房間隔，享海景，叫價830萬元，減價25萬元，至805萬元獲承接，呎價約18,506元，新買家為區內業主，年前遷入荃灣居住，遂多購一個單位予兒子將來自用。

●中原蔡偉明指，青衣盈翠半島1月累錄6宗買賣，相比上月全月5宗多20%，現時議價空間一般有約2%至3%，屋苑3座高層C室，實用面積約772方呎，套三房間隔，叫價1,560萬元，舊租客日前遷出，單位可供睇樓，短短一星期速獲區內換樓客承接，減價35萬元，以1,525萬元成交，呎價約19,754元。