內地監管風爆未止　科企變陣能拆局？

外媒引述消息稱，中國銀保監會本來支持信達入股螞蟻消金，惟「更高層」不許，其中國務院有份否決信達參與投資，因質疑螞蟻集團的核心業務尚在重組之中；亦有指，內地當局覺得信達這種不良資產管理公司應該專注本業處置壞帳，亦要撤出非核心業務。

事實上，內媒報道，螞蟻的消費信貸業務「花唄」和「借唄」整改後，新增三類用戶可能被停用帳戶，分別為額度授信過高的用戶、負債過高的用戶、提前還款以及長期不使用的用戶。

由於宏觀環境受挑戰、疫情捲土重來，以及廣告業受到監管，野村預料，百度核心的在線廣告收入上季僅按年持平，雲業務收入的按年增長亦將較第三季放緩14個百分點。該行又料，集團管理層對今年首季的收入指引或低於市場預期。