內地監管風爆未止 科企變陣能拆局？
2022年01月17日 21:59
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中國信達(01359)上周突然宣布暫緩入股阿里巴巴(09988)旗下重慶螞蟻消費金融，連帶舜宇光學(02382)等投資者也跟風「縮沙」。市傳作為最大新入股方、國企龍頭之一的信達不足一個月便變卦，主因是遭到中央最高層施壓。
外媒引述消息稱，中國銀保監會本來支持信達入股螞蟻消金，惟「更高層」不許，其中國務院有份否決信達參與投資，因質疑螞蟻集團的核心業務尚在重組之中；亦有指，內地當局覺得信達這種不良資產管理公司應該專注本業處置壞帳，亦要撤出非核心業務。
事實上，內媒報道，螞蟻的消費信貸業務「花唄」和「借唄」整改後，新增三類用戶可能被停用帳戶，分別為額度授信過高的用戶、負債過高的用戶、提前還款以及長期不使用的用戶。
另外，為應對監管逆風，中資科企紛紛變陣迎農曆新年假期。在「限玩令」落實後的首個內地寒假暨農曆新年假期期間，騰訊控股(00700)公布，周五起至2月13日的指定14日，未成年用戶只准每晚8時至9時之間登錄遊戲，即最多只可打機14小時。
幸好，Sensor Tower數據顯示，騰訊旗下《PUBG Mobile》上月蟬聯全球最吸金手遊，該手遊合併《和平精英》收入後，在兩大應用程式(App)平台的收入按年增長36.7%，至2.44億美元；小米集團(01810)旗下會員制電商平台「有品有魚」宣布，因應業務調整，將於3月終止營運。
響應內地倡導科企打破高牆，美團(03690)、攜程集團(09961)、同程旅行(00780)、貓眼娛樂(01896)及順豐等10多間企業於新春起開展互聯互通，惟兩大科網巨企騰訊和阿里未有加入。據報，這些企業將在內地搜索平台App內加入智能小程序，屆時用戶可直接完成預訂酒店、火車票、電影票等服務，不需要在不同App之間跳轉。
另外，李彥宏掌舵下醜聞不絕的內地搜尋引擎百度集團(09888)遭日資券商野村調低目標價近一成，評級維持「中性」，理由是百度持續投資新業務，預計去年末季不計愛奇藝的百度核心之非公認會計準則(non-GAAP)核心經營利潤率，將按年急跌16個百分點至19%。
由於宏觀環境受挑戰、疫情捲土重來，以及廣告業受到監管，野村預料，百度核心的在線廣告收入上季僅按年持平，雲業務收入的按年增長亦將較第三季放緩14個百分點。該行又料，集團管理層對今年首季的收入指引或低於市場預期。