美國快餐店人手荒　麥當勞減少10%營業時間

Omicron變種病毒蔓延，導致勞動力市場再度出現人手荒。美國許多麥當勞餐廳出現人手短缺，不得不縮短營業時間。麥當勞行政總裁Chris Kempczinski表示，該公司正在限制個別門店的營運時間，以解應對問題，許多地方的餐廳可能會將營業時間減少10%。

Kempczinski表示，麥當勞已經為員工分發了新冠病毒檢測試劑。雖然面臨勞動力短缺問題，但他依然反對美國總統拜登強制接種疫苗的命令，目前麥當勞大約有80萬名員工。

對麥當勞來說，它正處於一個艱難的時期。這家快餐連鎖店正面臨著嚴重的勞動力短缺的問題，這不僅是因為新冠疫情，還因為美國人的辭職人數達到了創紀錄的水平。

麥當勞並不是唯一一家面臨勞動力短缺問題的快餐連鎖店。由於員工請病假導致勞動力短缺，星巴克和墨西哥菜快餐店Chipotle也暫時限制了營運時間。

除了快餐店，超市和藥房也因為同樣的原因減少了營業時間。聯儲局此前發表的地區經濟褐皮書中，多次提到疫情持續影響勞動力和供應鏈。

麥當勞前行政總裁Ed Rensi也警告稱，人員短缺，再加上大量的人辭職和退休，將會給美國經濟帶來嚴重的問題。