香港首家SPAC公司Aquila遞上市申請　招銀國際發起

招銀國際資產管理及AAC Mgnt Holding Ltd共同發起的特殊目的收購公司(SPAC)Aquila Acquisition Corporation周一向聯交所遞交主板上市申請，成為香港交易所( 00388 )今年1月1日引入SPAC上市制度以來的首例。

初步招股文件顯示，Aquila計劃重點關注亞洲的「新經濟」行業(如綠色能源、生命科學及先進科技與製造行業)內有科技賦能的公司，尤其是中國。聯席保薦人為招銀國際和摩根士丹利。

AAC Mgmt之股東包括Aquila的管理團隊及顧問委員會的成員，以及所有執行董事。

Aquila的執行董事有3人，分別是擔任首席執行官兼主席的蔣榕烽，本身是招銀國際董事總經理、招銀國際資產管理部主管及招銀國際投資委員會主要成員；擔任首席財務官的凌堯，他本身是招銀國際的董事總經理兼招銀國際資產管理業務的投資者關係主管；擔任首席運營官的樂迪，她本身是為招銀國際副總裁，負責招銀國際境外基金的項目投資。

事實上，全球SPAC上市活動正變得火熱。數據平台SPAC Track統計顯示，去年第四季每月均有超過50隻SPAC掛牌，平均集資額達107.76億美元，較第二季及第三季高出逾一倍。中資券商申萬宏源預期，今年仍有不少具知名度的公司透過SPAC合併上市。

SPAC Track數據顯示，去年美國共錄得約612宗SPAC上市，按年大幅增加逾1.46倍；集資額亦按年飆逾九成至約1,615.14億美元，突破1,600億美元大關。去年首季延續2020年的熱熾氣氛，共有298隻SPAC上市，籌資987.31億美元，惟第二季及第三季在監管陰霾下，集資額分別降至136.84億美元及167.7億美元。