東方日報B1：華放水　解經濟三重咒

內地放水救市！國家統計局公布，去年國內生產總值（GDP）按年增8.1%至114.4萬億元（人民幣‧下同），超額完成政府定下的全年增6%以上目標。單計第四季GDP則按年升4%，雖創2020年次季以來新低，惟仍略高於預期。大行預期今年內地經濟先低後高，全年增長介乎5.3至5.6%。面對內地消費、房地產投資等經濟引擎減弱，中國人民銀行果斷出手「降息」，周一同時下調中期借貸便利（MLF）和逆回購利率，分別為2020年4月及3月後首次。

受惠疫情防控、出口金額創新高等因素，國家統計局數據顯示，去年全年內地經濟增速創2011年之後最高，當局更料內地去年對世界經濟貢獻率達25%。雖然去年第四季GDP按季放緩0.9個百分點，惟仍穩守「4字頭」，並顯著高於市場預期的3.3%。該局表示，內地去年經濟持續穩定恢復，主要指標實現預期目標，惟外部環境更趨複雜嚴峻及不確定，經濟面臨需求收縮、供應衝擊、預期轉弱「三重壓力」。

各大行對內地今年經濟前景審慎樂觀。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏稱，目前內地經濟仍然處於向下調整的過程，但農曆新年後經濟數據或能見底回升，料內地政府將視穩定經濟為首要任務，推出大規模寬鬆政策的機會不大，預期今年內地經濟增長5.3%。

摩根資產管理全球市場策略師朱超平亦表示，內地經濟續呈放緩趨勢，在寬鬆措施推出以來，信貸增長，特別是銀行對私營企業的貸款並沒有顯著反彈，反映商業信心尚未恢復，預期內地或再下調1年期貸款市場報價利率（LPR），下季或需進一步下調5年期LPR。

滙豐經濟研究亞太區聯席主管兼大中華區首席經濟師屈宏斌則認為，今年將會是政策寬鬆的一年，預計今年共下調存款準備金率一厘，大部分下調或於上半年進行，並料內地會增加再融資工具，繼續加大科技、綠色投資、基建投資，預期今年內地經濟增長達5.6%。渣打估計本月1年及5年期以上的LPR均會下調0.05厘，1年期MLF及7天期逆回購利率於第二季料再降低0.1厘。

面對官方提出的經濟「三重壓力」，人行周一(17日)出乎意料齊降兩大政策利率0.1厘，其中7,000億元1年期MLF利率下調至2.85厘，另在公開市場開展1,000億元7天期逆回購操作，利率下調至2.1厘。數據顯示，本月MLF到期5,000億元，據此計算人行此次續作增量投放2,000億元。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬解釋，人行此次下調政策利率，是為了穩定經濟增長的逆周期調節，另亦考慮到地方政府不斷惡化的財政狀況，反映貨幣政策不能止於只投放流動性。他指，考慮到「兩會」前需資本流動穩定，相信人行不會在美國聯儲局開始加息時降息，即今年晚些時候人行再下調政策利率的機會很微。