時裝品牌發展元宇宙　Ralph Lauren：助吸引年輕一代

外媒報道，美國時裝品牌Ralph Lauren行政總裁Patrice Louvet周一(17日)表示，公司正尋求發展元宇宙，以助該品牌與年輕購物者建立聯繫，為業務增長帶來機會。

Louvet在全國零售聯合會的年度會議上表示，在旗下位於Madison Avenue的店舖，消費者能夠在店內虛擬購物，購買各款數碼服裝，甚至是數碼咖啡。他又透露，公司有意購買元宇宙的地產物業。

他指出，「公司的策略之一是贏得新一代，而新一代就在那裡(元宇宙)。」他續說：「實際上，元宇宙和Ralph的願景之間有很多相似之處，因為我們不是一家時裝公司。我們從事夢想事業。」

Ralph Lauren目前已加入了元宇宙平台Zepeto和遊戲網站Roblox，消費者可以在該些元宇宙平台中，為個人帳戶的頭像穿上Ralph Lauren服裝。Louvet透露，在參與Zepeto僅僅幾周後，已經售出逾10萬套數碼服裝。

他指出，公司售未出售NFT(非同質化代幣，Non-Fungible Token)，但正研究如何從NFT提升公司品牌知名度。