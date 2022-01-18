中國銀河國際：家電行業景氣度回升

2021年首十一個月全國房地產住宅竣工樓面為4.958萬平方米，按年增長16.2%，累計增幅較今年首十個月減少了0.7個百分點，房地產住宅開工面積為13.5億不方米，按年下降8.4%，累計增幅較首十個月按年減少1.6個百分點。其中，十一月全國商品房新開工面積為1.154萬平方米，按年減少22.38%，增速按季提升11.5個百分點，住宅竣工面積為8,166.82萬平方米，按年增加13.24%。

2021年12月銅價均價按月下跌，鋁、螺紋鋼按月上漲，變幅分別為下跌2.2%、上升2.04%及上升2.55%，從按年增幅看來，銅、鋁、螺紋鋼按月均價分別按年上漲23.15%、33.57%及6.37%，上漲幅度較十一月份明顯下降。

2021年11月家用空調銷售為977.67萬部，按年下跌2.4%，其中內銷出貨為517.41萬部，按年下跌4.51%，出口460.26萬台，同比增長0.1%，十一月份為內地空調銷售的淡季，從零售端看來，今年十一月份表現較差，綫上綫下零售量均按年下跌，零售端表現不佳的主要原因，為內地消費整體表現較弱，造成成本大幅上升，使調整體價格處於較為理性的水平，出口方面雖然十一月份保持增長，但按季增幅大為收窄。

申萬家電指數十二月份上漲6.68%，排在申萬28個一級行業的第九位，20214年全年家電板塊下跌19.54%，表現不及滬深300指數，行業市盈率為17.97，行業市盈率(TTM整體去，剔除負值)為較2005年以來的歷史均值低2.8個單位，家電板塊估值溢價率為-17.01%，歷史均值為-11.07%，行業估值溢價率較2005年以來的平均值低5.94個百分點，位於行業中等偏低位置。

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