陳蓓敏：舜宇光學有短炒機會？

美國公布去年12月零售銷售數據，按月下跌1.9%，令人意外和失望。消費者信心指數初值為68.8，較市場預期的70為低。美國銀行企業公布季績，花旗和摩根大通，上季盈利分別跌26%和14%。雖然消費弱和銀行企業季績軟，道指上周五卻只跌201點，收報35,911點，跌幅溫和。

中國公布去年國內生產總值GDP按年升8.1%，比預期為好，去年第四季經濟增長錄得4%，比第三季跌0.9%。過去兩年平均增值5.1%，若今年能保持5%或以上增幅，便符合國家經濟表現預期。內地去年消費品零售總額，按年升12.5%，兩年平均升3.9%。線上和實體銷售總額分別升14.1%和12%。內需消費運行不俗。

近日恒指窄幅上落於24,000，為50天線以上，短線受制於100天線於24,650。過去數月重磅藍籌巨企紛紛進行回購行動，對股價有支持作用。澳門特區政府正式修改博彩法，批出最多六個賭牌，有效期為10年，情況許可，可延長多三年，消除市場不明朗憂慮，龍頭博彩股曾急升逾一成。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)