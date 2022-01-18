布油向好 比特幣跌2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.25；港匯見7.7895；離岸人民幣(CNH)報6.3481；美元兌日圓處114.59；歐元報1.1405，英鎊報1.3643。金價升上1,819美元水平。布油報86.54美元，紐油處83.67美元。比特幣跌2%，報4.21萬美元。道指期貨變動不大。

●俗稱「黑期」的新加坡港股場外期貨在周二(18日)亞洲時段報24,239點，升30點。

●即月恒生指數夜期收報24,231點，升42點，高水13點，成交6,759張。

●歐元集團總裁兼兼愛爾蘭財政部長Paschal Donohoe周一(17日)表示，預期通脹高企的持續時間將比最初預期的要長，但相信通脹壓力將在2022年有所放緩。

●外媒報道，美國車企福特(Ford)與Stripe簽署了一項為期5年的電子商務和支付協議。

●時裝品牌Ralph Lauren行政總裁Patrice Louvet稱，公司正尋求發展元宇宙，以助該品牌與年輕購物者建立聯繫，為業務增長帶來機會。

●布蘭特3月期油盤中高見每桶86.71美元，創2018年10月3日以來逾3年新高，收報每桶86.48美元，升42美仙或0.49%；紐約2月期油收報每桶84.3美元，升48美仙或0.57%。

●紐約期金收報每安士1,818.9美元，升0.13%。

●外媒引述螢幕行業顧問公司DSCC創始人兼行政總裁Ross Young稱，蘋果公司(Apple Inc.)計劃最早在2023年發布配備5.7吋螢幕的第四代iPhone SE，此前推測的發布時間是2024年。

●新加坡金融管理局(MAS)發布指引，限制加密貨幣交易服務提供者，向公眾推廣服務，以保護散戶投資者免受潛在風險影響。

●英國富時100指數收報7,611點，升68點或0.91%；法國CAC指數收報7,201點，升58點或0.82%；德國DAX指數收報15,933點，升50點或0.32%。