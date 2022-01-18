和譽與禮來合作開發新型小分子藥物

據該協議條款，和譽醫藥將負責利用其專有的藥物研發平台進一步開展小分子藥物的發現和開發，這些小分子藥物將作用於新型且具有挑戰性的藥物靶點。禮來將通過提供與此靶點關聯的早前發現資料及若干額外的疾病知識及技能以參與到研發工作中。倘和譽醫藥成功將化合物推進至協定的終點，則禮來將有權進一步開發及商業化。倘禮來選擇不推進化合物，則和譽醫藥將有權進一步開發及商業化。該協議將使雙方有機會在全球範圍內充分利用對方有關該靶點的現有化合物、平台及技術，以最大化患者的治療選擇。

倘禮來負責臨床開發及商業化，則和譽醫藥有權根據預定的臨床前、臨床開發及商業里程碑的成果，收取最多2.58億美元的潛在費用，以及因該協議產生的銷售分級特許權使用費。倘和譽醫藥負責臨床開發及商業化，則禮來將獲得開發及商業里程碑費用，以及因該協議產生的銷售分級特許權使用費。