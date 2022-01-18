林嘉麒：港股抖氣　提高戒備

港股經過1月首兩個星期交易，恒指由低位22,709點起步，在上周最高見過24,561點，升幅高達8%。早前也曾提及恒指在過去多年的1月均表現強勁，事實上，恒指上周四高位距離100天線只差97點，及後兩日開始於50天線及100天線整固，大升過後抖抖氣屬正常。

不過，要留意是，恒指近日走勢與去年10月情況相似，當時在高位整固5個交易日後就無以為繼，又再展開一浪低於一浪的調整，假如歷史再次重演，投資者要有警戒之心。

昨日內地公布多項經濟數據，去年第四季國內生產總值(GDP)增長4%，全年增長8.1%，略高於市場預期，按季增速比第三季進一步放緩0.9個百分點；另外，社會商品零售總額、固定資產投資和出口貨物分別增長3.2%、3.9%和19%，雖然分別比第三季加快0.3個百分點、持平和加快9.7個百分點，但仍較市場預期失望。

數據公布的同時，人民銀行昨日在公開市場進行超額續做中期借貸便利(MLF)7,000億元人民幣，利率下調0.1厘，至2.85厘，為自2020年4月之後首次下調息率。同日再進行千億元人民幣的逆回購操作，中標利率同下調0.1厘，至2.1厘，足已對沖是日到期的操作。人行是日超額續做，更下調利率，市場預期未來會繼續寬鬆的貨幣政策，利好A股走勢。

周一(17日)恒指未見跟隨A股回升，更一度跌逾200點，皆因從整體經濟數據看，內地今年經濟增長確實存在挑戰，加上人民幣匯價周一略為回軟，與早前走強情況有變，亦是投資者變得小心的重要原因。

另一方面，美股已開展了去年第四季業績公布期，上周五打頭陣有多間美國銀行，整體上收入符預期，惟成本上升下影響盈利，摩根大通亦因此股價捱沽。慶幸整體銀行股表現尚算平穩，或者是美國加息炒得火熱，在預期在息差擴闊下，銀行股盈利有憧憬。

本周財報繼續火熱，有摩根士丹利、美銀、高盛等金融巨擘外，Netflix、「晶片之母」ASML、寶潔(P&G)等也將公布業績。近日投資市場幾可肯定美國快要加息，假如美企報表不似預期，今年盈利預測下調的話，在現時高估值的情況下倍感擔心，屆時恒指能否獨善其身，實屬疑問。與其擔驚受怕，倒不如減持再觀望。

新城晉峰資產管理董事 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)