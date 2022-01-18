加強防疫手機APP控制升降機　新盤映築兩房售價僅621萬起

由恒基地產夥拍市建局合作發展的長沙灣新盤映築，首批折實呎價由19,292港元起，兩房單位折實售價僅621.2萬元起，勢必成為虎年首個矚目新盤。

項目提供337伙，間隔分兩房、兩房連儲物房，以及三房一套房，7樓或以上樓層的實用面積由約322至457方呎。發展商開放一個參照35樓F室的兩房標準示範單位，面積322呎，層與層高度約3.25米，空間感充足，睡房有落地玻璃窗，增加室內採光度，設計上更特別預留衣櫃位，方便擺放傢俬間格實用靈活。單位更用上全意大利製造的Barausse房門及門框，以三邊獨幼鋁質邊框設計，提升整體線條觸感。廚房以開放式設計，設有廚櫃。

疫情下大家都有高度防疫意識，為減低傳染風險，映築設有免觸式智慧生活，如住宅大堂及會所設有免觸式自動大門，可使用八達通、QR Code或用mobile app以藍牙控制升降機，減少同其他物件接觸，設計既衛生又先進。為迎合現今講求生活質素的高度要求，單位更配合智能家居系統，除了提供水電煤使用量資訊、又可以透過安裝於客廳室內環境感應器，感應相對濕度及甲醛水平等，讓住戶生活得更健康。

基於發展商尤其注重綠色環境及可持續性的理念，設於3樓的住客會所以大自然及日式禪風作為主題，園內大量種植古樹花木，加以石景、水景點綴，築起「Hamonie de la Nature」的天籟步道，還有戶外奏樂園林，加上會所提供多元化的休閒設施如健身天地等，成功打造了都市綠林。

不可不提是物業地理位置優越，距離港鐵長沙灣站只約3分鐘步程，即可連繫荃灣綫、屯馬綫、東涌綫及機場快綫，輕鬆往返中環商業區，以至香港國際機場。經高鐵西九龍站，更可快速與內地接軌互通。再者，受惠於長沙灣區內的成熟公共交通網絡，多達60條巴士線，讓住戶輕易到達港九新界各區。

物業正處於蛻變中的九龍西，隨着政府的大規模建設，區內面貌煥然一新，目前優質商廈林立，近年更不斷引入特色文藝、娛樂兼購物熱點，如創意藝術中心等，為社區注入新活力，與附近的歷史建築襯托下，吸引不少家庭及年輕人假日消閒，足見未來發展潛力仍然無限。