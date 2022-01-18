雲頂香港或提交臨時清盤呈請　股份停牌

另外，公司公布，有關提取8,800萬美元備用融資的法律訴訟，於1月17日(德國時間)，法院駁回公司對梅前州的申請，內容包括要求梅前州滿足公司的動用要求，並允許其按照備用融資協議的條款及條件提取梅前州備用融資。

除尋求提取梅前州備用融資外，公司一直尋求獲得現有合約承諾下的其他各類替代流動資金來源，包括向Global 1融資協議的參與銀行申請發放公司目前存放於Global 1融資協議項下的流動資金儲備帳戶中的8,100萬美元自有資金。至今，參與銀行尚未批准該等付款。這對公司的流動資金來源造成即時及重大的缺口，而在無法提取梅前州備用融資進一步影響了公司在其融資安排到期時履行其財務責任的能力。

公司稱，已作出有關努力並與債權人及其他持份者進行長時間磋商，惟各方之間尚未就有償付能力、達成一致共識及互為條件的重組解決方案達成最終協議。董事會將有可能擬於2022年1月18日(百慕達時間)向百慕達主管法院提交該公司的臨時清盤呈請。