港股升逾100點　美團漲逾3%撐市

港股升幅擴大至超過100點，最多升過167點或0.6%，暫高見24,385點，恒生指數最新仍升109點或0.4%，報24,327點；國企指數亦升70點或0.8%，報8,534點；恒生科技指數則升95點或1.6%，報5,820點。主板成交暫逾271億港元。

新經濟股有追捧，美團抽升逾3%撐市，阿里巴巴及小米齊升逾1%，騰訊升0.1%。

重磅股普遍向下，中國移動倒升0.4%，港交所升0.1%；惟友邦保險倒跌1.2%，滙豐控股及建設銀行同跌0.1%。

【09:21】港股穩升逾50點 阿里及騰訊見支持

港股回穩，恒生指數高開56點或0.23%，報24,274點；國企指數高開23點或0.28%，報8,487點；恒生科技指數高開25點或0.44%，報5,749點。主板成交暫逾25億港元。

大型科網股支持大市，阿里巴巴升0.5%至129.2元；騰訊升0.4%至467.8元；小米升0.3%；快手漲2%，摩通首予「增持」評級，目標價120元；京東升1.1%；美團暫無升跌。

重磅股個別發展，友邦保險升近1%，滙豐控股升0.09%，港交所無起跌；而中國移動及建設銀行跌0.3%。

碧桂園彈逾2%，公司共回購1,000萬美元優先票據。