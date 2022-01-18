【高盛推介】快手反彈 股價逼近1個月高
2022年01月18日 10:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：快手周一(17日)跌約2.7%，周二(18日)早段反彈。早上高開約2%後曾高見90.55港元，逼近1個月高位。現報88.7元，升約1.8%。
有券商料快手去年第4季的收入達231億元人民幣，按年升28%；第4季網絡廣告收入主要受用戶流量持續增長的推動，按年升52%。該行並料直播業務於2022財年將繼續略有改善，收入增長8%，維持對其「買入」評級，目標價108元。
觀察個股輪證資金流向，周一資金轉向流入認購證，有約150萬元。認沽證則於過去5個交易日共錄得約220萬元資金流入。牛熊證方面，牛證及熊證於周一均繼續獲資金流入，當中牛證有約100萬元，並較集中在貼價收回區域的產品。周一流入熊證的資金有約30萬元，並集中在100至110元收回區域的遠熊。
投資者如看好，牛證方面可留意屬貼牛的快手牛(52090)，與現價有約10元收回距離。認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的低面值快手購(27922)。貼價選擇可留意年期約8個月的低街貨快手購(18551)。
快手牛52090，收回價80元，行使價77元，換股比率100，槓桿比率7.2倍，市場上槓桿最高之一貼牛。
快手購27922，行使價98.9元，2022年3月21日到期，實際槓桿5.3倍，高槓桿、低面值。
快手購18551，行使價92.5元，2022年9月30日到期，實際槓桿2.6倍，貼價、中長期、低街貨。
投資者如看淡，需注意目前的認沽證選擇較少，2個月期以上的產品槓桿不足5倍。因此如欲選擇更高槓桿的產品可留意熊證，100元收回價，即與現價約10%距離的產品亦已有6倍槓桿。認沽證方面可留意屬市場上2個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高的快手沽(18204)。熊證方面的近熊選擇可留意快手熊(57704)，遠熊選擇可留意快手熊(53639)。
快手沽18204，行使價68.83元，2022年3月21日到期，實際槓桿4.5倍，2個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高。
快手熊57704，收回價100元，行使價103元，換股比率100，槓桿比率6.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
快手熊53639，收回價110元，行使價113元，換股比率100，槓桿比率3.6倍，近20元收回距離遠熊。
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