【高盛推介】快手反彈　股價逼近1個月高

高盛(亞洲)有限責任公司：快手周一(17日)跌約2.7%，周二(18日)早段反彈。早上高開約2%後曾高見90.55港元，逼近1個月高位。現報88.7元，升約1.8%。

有券商料快手去年第4季的收入達231億元人民幣，按年升28%；第4季網絡廣告收入主要受用戶流量持續增長的推動，按年升52%。該行並料直播業務於2022財年將繼續略有改善，收入增長8%，維持對其「買入」評級，目標價108元。

觀察個股輪證資金流向，周一資金轉向流入認購證，有約150萬元。認沽證則於過去5個交易日共錄得約220萬元資金流入。牛熊證方面，牛證及熊證於周一均繼續獲資金流入，當中牛證有約100萬元，並較集中在貼價收回區域的產品。周一流入熊證的資金有約30萬元，並集中在100至110元收回區域的遠熊。

快手牛52090，收回價80元，行使價77元，換股比率100，槓桿比率7.2倍，市場上槓桿最高之一貼牛。

快手購27922，行使價98.9元，2022年3月21日到期，實際槓桿5.3倍，高槓桿、低面值。

快手購18551，行使價92.5元，2022年9月30日到期，實際槓桿2.6倍，貼價、中長期、低街貨。

快手沽18204，行使價68.83元，2022年3月21日到期，實際槓桿4.5倍，2個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高。

快手熊57704，收回價100元，行使價103元，換股比率100，槓桿比率6.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

快手熊53639，收回價110元，行使價113元，換股比率100，槓桿比率3.6倍，近20元收回距離遠熊。

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