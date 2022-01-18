【高盛推介】騰訊倒跌　旗下手遊蟬聯全球暢銷榜

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股由上周四(13日)起連跌，周二(18日)早段則高開約0.5%後曾重上470港元水平。惟目前再跌，現報465元，微跌約0.1%。

據調查機構數據顯示，騰訊去年12月旗下手遊《PUBG Mobile》和《和平精英》的合併收入達2.44億美元，按年升36.7%，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。據騰訊報表披露，騰訊周一(17日)於聯交所回購43萬股，涉資約2億元。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁低部署好倉，上周五(14日)及本周一共錄得約2,700萬元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。認購證於周一錄得約1,790萬元資金流入。牛證於周一繼續獲資金流入，有約530萬元，並較集中在435元及440元收回區域的產品。

淡倉方面，可見周一部署熊證的資金主要沽出遠熊，並見有部分轉倉至490元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，周一錄得約6.5億元資金淨賣出騰訊。

騰訊購15640，行使價500元，2022年3月28日到期，實際槓桿11倍，貼價、行使價460至500元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購18052，行使價535元，2022年4月29日到期，實際槓桿9.3倍，中期、低街貨。

騰訊購11762，行使價525.75元，2022年3月22日到期，實際槓桿12.6倍，高槓桿、低街貨。

騰訊牛69884，收回價440元，行使價437.2元，換股比率500，槓桿比率16.4倍，高槓桿近牛。

騰訊牛64679，收回價420元，行使價417.2元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，近45元收回距離遠牛。

騰訊沽13630，行使價426.06元，2022年4月11日到期，實際槓桿8.5倍，貼價。

騰訊沽12642，行使價399.8元，2022年3月21日到期，實際槓桿11.7倍，高槓桿、進取選擇。

騰訊熊54051，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率11.7倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊熊55184，收回價520元，行使價523元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，近55元收回距離熊證。

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