汪敦敬：樓市上升結構未變　農曆新年後現小陽春

現時很多人都評估農曆新年之後，究竟有沒有小陽春？筆者認為有小陽春，不過在分享樓市趨勢前，首先各位應該要弄清楚市場的實況。

過去半年，的而且確樓市是令人迷惑，但筆者想指出市場結構近年都沒有改變。而筆者提倡的「龍市結構」，包括多資金、供應不足、低借貸、財富效應等各方面的因素都沒有改變，甚至愈來愈強。香港資金多了，雖然建屋方面政府有鴻圖大計，但實際的供應在近兩年是減少了，貸存比率亦是處於一個健康的水平，愈來愈多人供滿樓，業主客戶更加成為市場的主導，有關情況相信各位都清楚。

很多人說樓市在近年的表現反覆，其實所謂反覆並不是指樓價時升時跌，而是樓市以兩種不同形態交替出現，一種是不同板塊同時上升，第二種是部分板塊上升，另外有很多板塊的價格下跌或停滯，即是筆者平時所說的「平行時空」。

舉例，屯門區有些樓花兩年前很多是標榜呎價1萬元左右，近年很多樓花標榜呎價2萬元或以上，可想而知個別板塊的升幅有多凌厲！亦有個別豪宅的價格不斷攀升，除了一些長春上升的板塊之外，亦有一些板塊如草根置業對象，基本上是上升一段時間就停滯一段時間或作出微調，這種追落後的情況亦在不同的板塊出現。

最後，筆者強調樓市上升的結構沒有改變，樓市升勢亦沒有改變，筆者認為目前只是受疫情及農曆新年前的影響，導致有個別板塊的價格出現微調，其實是好事的，想置業的人士應該珍惜當下的上車時機。

祥益地產總裁 汪敦敬